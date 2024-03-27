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UBS, Credit Suisse'nin bazı işlerini tasfiye ediyor

UBS ve özel sermaye devi Apollo Global Management, Credit Suisse'in menkul kıymetleştirme işini elden çıkarmak için bir anlaşma imzaladı.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 10:38

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 10:38

UBS, Credit Suisse'nin çekirdek olmayan iş kollarını tasfiye etmeye çalışıyor.

Bankadan yapılan açıklamada, Apollo'nun anlaşmanın bir parçası olarak UBS'den 8 milyar dolarlık üst düzey teminatlı finansman imkanı satın alacağı belirtildi.

UBS İcra Kurulu Başkanı Sergio Ermotti, "Apollo ile yaptığımız bu karşılıklı anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Bu arada, Apollo'nun CEO'su Marc Rowan, anlaşmayı "firmamız için ekonomik açıdan tarafsız bir şekilde" tamamlamış olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Açıklamaya göre, UBS işletmenin satışından 300 milyon dolar kar ederken, Credit Suisse 900 milyon dolar zarar edecek.

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