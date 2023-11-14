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UBS: Fed 2024'te 275 baz puan faiz indirebilir

UBS stratejistleri 2024'te Fed'den piyasaların fiyatlandırdığından çok daha derin faiz indirimleri bekliyor.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2023 10:50

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2023 10:50

UBS Yatırım Bankası stratejistleri, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını 275 baz puan düşüreceğini tahmin ediyor. Bu oran, piyasaların fiyatlandırdığından neredeyse dört kat daha fazla olduğu belirtildi.

Stratejistler Arend Kapteyn ve Bhanu Baweja, enflasyonda devam eden düşüşün merkez bankasının Mart ayından itibaren genişleme politikasına başlamasını sağlayacağını ve faiz oranlarının muhtemelen bir gevşeme döngüsünde tipik olan büyük artışlarla düşürüleceğini tahmin ediyor.

Stratejist Baweja, UBS'nin Londra ofisinde verdiği bir röportajda, "Bu zamanın neden bu kadar farklı olduğuna dair koşulları göremiyoruz. Enflasyon hızla normalleşiyor ve Mart ayına geldiğimizde Fed çok yüksek reel oranlara bakıyor olacak" dedi.

Stratejistler, gösterge federal fon oranının 2024 yılı sonunda yüzde 2,5 ile yüzde 2,75 arasına düşmesini bekliyor ve nihai faiz oranının 2025 yılı başında yüzde 1,25 seviyesinde olmasını bekliyor. Görüşler, ABD ekonomisinin ikinci çeyreğe kadar resesyona gireceği beklentisine dayanıyor.

Buna karşılık, para piyasaları Fed'in Temmuz ayından itibaren sadece 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor.

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