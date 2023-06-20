ABD'li yatırım fonu Archegos'un 2021'deki yüklü hisse satışı ardından küresel çapta birçok banka ve finansal kurum durumdan olumsuz etkilenmişti.

Gazetenin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, UBS'in, İsviçreli bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu FINMA, Fed ve İngiltere'nin İhtiyati Düzenleme Kurumu'ndan(PRA) elde ettikleri bulguları ve uygulanacak cezayı ay sonuna kadar duyurmalarını istediği belirtildi.

FT haberine göre Fed'in Archegos-Credit Suisse işleri nedeniyle UBS'e çıkaracağı ceza en fazla 300 milyon dolar , PRA'in cezası en fazla 128 milyon dolar seviyesinde olabilir. FINMA'nın ceza uygulama yetkisi bulunmuyor.

Archegos'un çöküşü, kurucusu Hwang'ın piyasa pozisyonlarının etkin boyutunu artırmak için bir tür finansal sözleşme olan toplam getiri takaslarını sert bir şekilde kullanmasından kaynaklandı. New York merkezli firmanın çöküşü Credit Suisse için milyarlarca dolarlık zarara neden oldu.