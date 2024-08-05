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Wall Street Fed'den agresif faiz indirimi bekliyor

Wall Street analistleri Fed'den daha agresif faiz indirimi beklentilerine yöneldi.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 08:52

ABD'de cuma günü açıklanan beklenmedik derecede zayıf istihdam verilerinin ardından Wall Street analistleri ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha agresif faiz indirimi beklentilerine yöneldi.

Fed, geçtiğimiz Çarşamba günü beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu, ancak ilk kez bir sonraki toplantıda faiz indirimine başlayabileceğini belirtti.

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri ise piyasa beklentisinin çok altında 114 bin olarak açıklandı; İşsizlik oranı ise %4,3'e yükseldi. İstihdam verilerinin ardından bir çok analist daha agresif bir faiz artırımı yönünde görüşlerini revize etti.

Daha önce Aralık ayına işaret eden Bank of America ekonomistleri, ilk adımın Eylül ayında atılmasını beklediklerini açıkladılar. Böylece BofA analistleri Eylül ve Aralık olmak üzere bu yıl iki kez 25'er baz puan indirim beklemeye başladılar.

Barclays, Eylül, Kasım ve Aralık ayları olmak üzere üç kez 25'er baz puan faiz indirimi beklediğini açıkladı. Barclays'ın 2024 sonu öngörüsü % 4,50-4,75, 2025 sonu öngörüsü ise %3,75-4,00 olarak belirlendi.

Citigroup, Eylül ve Kasım aylarında 50'şer baz puan, Aralık'ta 25 baz puan indirim yapılacağını öngördü. Kurum, 2025 ortasına kadar Fed'in 25'er baz puanlık indirime giderek faizi %3-3,25'e çekeceğini kaydetti.

Goldman Sachs, daha önce Eylül ve Aralık için 25'er baz puan indirim tahminine Kasım ayı için de 25 baz puan ekledi.

JPMorgan, Eylül ve Kasım'da 50'şer baz puanlık, sonraki toplantılarda 25'er baz puanlık indirimler olacağını tahmin etti.

TD Securities ekonomistleri Eylül, Kasım ve Aralık için 25'er baz puan indirim tahmininde bulundular.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 17-18 Eylül'de yapılacak.

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