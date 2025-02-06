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Yabancılar 89,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 89,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2025 14:57

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2025 14:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ocak haftasında net 89,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 682,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Ocak itibarıyla 34 milyar 217 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 31 Ocak haftasında 33 milyar 747,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 20 milyar 562,5 milyon dolardan 20 milyar 152,2 milyon dolara ve ÖST stokları 717,9 milyon dolardan 715 milyon dolara geriledi.

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