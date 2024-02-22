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Yeni Zelanda'da tüketici harcamaları yıla düşüşle başladı

Yeni Zelanda'nın tüketicilerin kredi kartları ile yapılan harcamalar, 2023 yılının son iki ayında yaşanan hızlı artışın ardından, 2024 yılına düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 09:41

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 09:41

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kredi kartı harcamaları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Harcamalar Kasım ayında yüzde 3,2, Aralık ayında yüzde 4,3 artış göstermişti.

Harcamalarda bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 düşüş yaşandı. Böylece bir önceki ay görülen 4,97 milyar Yeni Zelanda doları (NZD) harcama tutarının ardından 4,69 milyar NZD seviyesine inildi.

Kredi kartı harcamalarında artış hızı enflasyonun hızla yükselmeye başladığı dönemlere denk gelen 2022 yılının Ekim ayında yüzde 34,1 ile rekor kırmıştı.

Yurt içi kredi kartı harcamaları aylık yüzde 0,8 düşüşle 4,23 milyar NZD'den 3,89 milyar NZD seviyesine indi.

Ülkede verilen kredi kartlarıyla yurt dışında harcamalar 523 milyon NZD seviyesinden 582 NZD seviyesine çıkarken, yabancı kartlarda Ülke içindeki harcamalar 744 milyon NZD seviyesinden 800 milyon NZD seviyesine yükseldi.

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