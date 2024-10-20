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Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonunda

Ekonomide gözler, yılın son çeyreğinde TBMM'de görüşme süreci başlayacak 2025 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçesi, üçüncü çeyrek büyüme verisi ile Merkez Bankasının açıklayacağı yılın son enflasyon raporuna çevrilecek.

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2024 11:09

Son Güncelleme Tarihi 20 Ekim 2024 11:10

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gelecek hafta ABD'ye gitmesi planlanıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, bu yıl 21 Ekim-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da yıllık toplantılar kapsamında yapılacak. Şimşek, bu toplantılar için gideceği ABD'de, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile de görüşecek. Şimşek'in çok sayıda ikili görüşme de yapacağı ABD temasları yakında takip edilecek.

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

TBMM'deki gelecek yıla ilişkin bütçe maratonu, 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunumla başlayacak.

Komisyonda 30 Ekim'de bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, komisyondaki müzakerelerinin tamamlanmasıyla TBMM Genel Kuruluna gönderilmesi öngörülüyor. Bütçenin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri de yılbaşına kadar karara bağlanacak.

Bütçe teklifi, mali disiplinin sağlanması, ekonomik istikrarın korunması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi hedefleriyle uyumlu hazırlandı.

Teklife göre, gelecek yıl için bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olması öngörülüyor. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın da bu süreçte açıklanması bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ AÇIKLANACAK

TBMM'deki bütçe süreci devam ederken, önemli veriler de açıklanmaya devam edecek.

Buna göre, 4 Kasım'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. TÜİK tarafından 11 Kasım'da da eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri duyurulacak.

TÜİK, 29 Kasım'da da yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

Merkez Başkanı Fatih Karahan da 8 Kasım'da yılın son Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Karahan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 12 Kasım'da açıklayacak.

Merkez Bankası, 29 Kasım'da da Finansal İstikrar Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Banka, finansal istikrara ilişkin gelişmeleri, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkilerini değerlendirecek.

Ayrıca yılın kalanına ilişkin Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları da 21 Kasım ve 26 Aralık'ta yapılacak.

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