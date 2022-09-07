Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İçişleri Bakanı Makis Voridis, Maliye Bakan Vekili Thodoros Skilakakis ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, düzenledikleri ortak basın toplantısında, kamuda alınacak tedbirleri sıraladı.

Kamu kuruluşlarına ait binalarda, klima ve benzeri araçların yıllık bakımlarının yapılması, bina içi sıcaklığın yazın 27, kışın 19 derecede tutulması, binaların kullanılmadığı zamanlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kapatılması gibi daha önceden alınmış tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek.

TEDBİRLERE UYMAYAN KURUMLAR, EK BÜTÇE İMKANLARINDAN FAYDALANAMAYACAK

Tedbirlere uymayan kurumlar, ek bütçe imkanlarından faydalanamayacak. Yüzde 10 enerji tasarrufu hedefine ulaşamayan belediyeler, yılın ikinci yarısında enerji masrafları için devlet desteğinden yoksun bırakılacak. Enerji tasarrufunda yüzde 15 seviyesine ulaşan kurumlar, bir sonraki yılın bütçesinde mükafatlandırılacak.

Tüm bu süreci denetleyecek, kurumları enerji tasarrufunda bilinçlendirecek özel birimler oluşturulacak.

Hükümet, tasarruf tedbirlerini uygulamayan kurumlara yeni personel alımını durdurmaya yönelik tedbir planını ise değerlendirmeye alacak.

VATANDAŞLARIN ENERJİ TASARRUFU YAPMASI İÇİN KAMPANYA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yunanistan'da elektrik enerjisi yüzde 30 ila 40 oranında doğal gazdan üretiliyor.

Ülkede, merkezi hükümete bağlı 212 bin kamu kuruluşu binasının toplam elektrik tüketimi 2020'de 4 bin 450 gigavat, 2021'de ise 5 bin 340 gigavat oldu.