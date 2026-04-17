Anasayfa Finans Kripto Para Altcoinler harekete geçti! Bitcoin boğaları 2 ay içinde o rakamı bekliyor

Altcoinler harekete geçti! Bitcoin boğaları 2 ay içinde o rakamı bekliyor

Orta Doğu'da savaşın yerine barış havasının esmesi kripto paraları yeniden hareketlendirdi. Altcoinler yükselişe geçerken Bitcoin ise yükseliş dalgasının gerisinde kaldı. Bitcoin boğaları iki ay içinde 125.000 dolar seviyesinin görülmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 09:00

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2026 09:06

Ayı sezonunun yaşandığı kripto para piyasasında, jeopolitik risklerin azalması ve diplomatik çözüm umutlarıyla bahar havası esmeye başladı. Altın ve gümüşe kıyasla jeopolitik risklere karşı dirençli duruş sergileyen Bitcoin, yeniden 75 bin dolar eşiğine yükseldi.,

Kripto paralara yatırımcı güvenindeki artış özellikle altcoin kanadında güçlü bir alım dalgası beraberinde getirdi.

KRİPTOYU DALGALANDIRAN 2 GELİŞME

Piyasanın toplam değeri 2,5 trilyon dolar civarında seyrederken, yön değişiminin temelinde, ateşkesin uzatılması ve müzakere umudu iki kritik neden olarak öne çıkıyor.

Ateşkesin uzatılması ve müzakere umudunun artmasıyla Wall Street endeksleri ile birlikte kripto piyasasını da yukarı taşıdı. Bu da "riskli varlık" olarak görülen dijital paralara olan talebi artırdı.

ALTCOİNLER BITCOİN'İ GERİDE BIRAKTI

Bitcoin'de kar satışlarının artmasının aksine altcoin tarafında yeniden canlanan ilgi dikkat çekiyor. Bitcoin son günlerde 73.000–76.000 dolar bandında dalgalı bir seyir izliyor. Yeni günde ise yüzde 0,47 düşüşle 74.700 dolardan fiyatlanıyor.

Birçok büyük altcoin performans bakımından öncü kripto parayı geride bırakmayı başardı.

Ethereum da benzer şekilde satış baskısından etkileniyor. Son verilere göre Ether fiyatı 2.300 dolar seviyesine doğru geri çekildi. Yeni günde yüzde 1.51 kayıpla 2.321 dolardan fiyatlanıyor.

XRP, haftalık %6,4 kazançla 1,43 dolarda destek buldu, Solana %2,7 artarak 87,67 dolara yükseldi, BNB %0,7 ekleyerek 629,89 dolara ulaştı ve Dogecoin haftalık bazda %5,6 artışla 0,0976 dolardan işlem görüyor.

Analistler Bitcoin için kritik direnç seviyesinin ise yaklaşık 76.800 dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

BİTCOİN BOĞALARI 125 BİN DOLARA ODAKLANDI

Kripto paralara olan güvenin yeniden artmasının ardından Bitcoin'de boğa yatırımcıları 125 bin dolara odaklandı. Analistler Bitcoin için kritik direnç seviyesinin ise yaklaşık 76.800 dolar civarında olduğu ifade ederken, yükselişin devam etmesi halinde hızlı bir ivme kazanılabileceği belirtiliyor.

Bitcoin boğaları önümüzdeki 30 ila 60 gün içinde 125.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

İlginizi Çekebilir
Pakistan’da LNG krizi: Orta Doğu’daki savaş elektrik kesintilerini tırmandırdı Pakistan’da LNG krizi: Orta Doğu’daki savaş elektrik kesintilerini tırmandırdı 16 Nisan 2026 11:34
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 16 Nisan 2026 11:12
İngiltere ekonomisi şubatta büyüdü İngiltere ekonomisi şubatta büyüdü 16 Nisan 2026 09:45
Gram altın kaç tl? Gram altın kaç tl? 16 Nisan 2026 09:39
Goldman Sachs’ın işlem gelirleri ilk çeyrekte yüzde 10 düştü Goldman Sachs’ın işlem gelirleri ilk çeyrekte yüzde 10 düştü 16 Nisan 2026 09:36
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 16 Nisan 2026 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 16 Nisan 2026 09:33
Piyasalarda risk iştahı yüksek! Piyasalarda risk iştahı yüksek! 16 Nisan 2026 09:11
IMF başkanı uyardı: En az 12 ülke kredi kapısını çalabilir IMF başkanı uyardı: En az 12 ülke kredi kapısını çalabilir 16 Nisan 2026 09:11
ECB nisan ayı faiz kararı beklentisi: Bekle-gör politikası öne çıkıyor ECB nisan ayı faiz kararı beklentisi: Bekle-gör politikası öne çıkıyor 16 Nisan 2026 09:00
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 15 Nisan 2026 17:01
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı 15 Nisan 2026 16:42
