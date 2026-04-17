Altcoinler harekete geçti! Bitcoin boğaları 2 ay içinde o rakamı bekliyor

Ayı sezonunun yaşandığı kripto para piyasasında, jeopolitik risklerin azalması ve diplomatik çözüm umutlarıyla bahar havası esmeye başladı. Altın ve gümüşe kıyasla jeopolitik risklere karşı dirençli duruş sergileyen Bitcoin, yeniden 75 bin dolar eşiğine yükseldi.,

Kripto paralara yatırımcı güvenindeki artış özellikle altcoin kanadında güçlü bir alım dalgası beraberinde getirdi.

KRİPTOYU DALGALANDIRAN 2 GELİŞME

Piyasanın toplam değeri 2,5 trilyon dolar civarında seyrederken, yön değişiminin temelinde, ateşkesin uzatılması ve müzakere umudu iki kritik neden olarak öne çıkıyor.

Ateşkesin uzatılması ve müzakere umudunun artmasıyla Wall Street endeksleri ile birlikte kripto piyasasını da yukarı taşıdı. Bu da "riskli varlık" olarak görülen dijital paralara olan talebi artırdı.

ALTCOİNLER BITCOİN'İ GERİDE BIRAKTI

Bitcoin'de kar satışlarının artmasının aksine altcoin tarafında yeniden canlanan ilgi dikkat çekiyor. Bitcoin son günlerde 73.000–76.000 dolar bandında dalgalı bir seyir izliyor. Yeni günde ise yüzde 0,47 düşüşle 74.700 dolardan fiyatlanıyor.

Birçok büyük altcoin performans bakımından öncü kripto parayı geride bırakmayı başardı.

Ethereum da benzer şekilde satış baskısından etkileniyor. Son verilere göre Ether fiyatı 2.300 dolar seviyesine doğru geri çekildi. Yeni günde yüzde 1.51 kayıpla 2.321 dolardan fiyatlanıyor.

XRP, haftalık %6,4 kazançla 1,43 dolarda destek buldu, Solana %2,7 artarak 87,67 dolara yükseldi, BNB %0,7 ekleyerek 629,89 dolara ulaştı ve Dogecoin haftalık bazda %5,6 artışla 0,0976 dolardan işlem görüyor.

Analistler Bitcoin için kritik direnç seviyesinin ise yaklaşık 76.800 dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

BİTCOİN BOĞALARI 125 BİN DOLARA ODAKLANDI

Kripto paralara olan güvenin yeniden artmasının ardından Bitcoin'de boğa yatırımcıları 125 bin dolara odaklandı. Analistler Bitcoin için kritik direnç seviyesinin ise yaklaşık 76.800 dolar civarında olduğu ifade ederken, yükselişin devam etmesi halinde hızlı bir ivme kazanılabileceği belirtiliyor.

Bitcoin boğaları önümüzdeki 30 ila 60 gün içinde 125.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.