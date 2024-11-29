Bitcoin spot ETF'ler rekor bir aylık net girişin eşiğinde

BlackRock Inc. ve Fidelity Investments'ın da aralarında bulunduğu ihraççıların ETF'leri kasım ayından şu ana kadar 6,2 milyar dolar çekti. Bir önceki 6 milyar dolarlık zirve Şubat ayında, ürünlerin yılın başında piyasaya sürülmesiyle yaşanan yatırımcı coşkusu sırasında elde edilmişti.

11 Ocak'ta işleme açılan Bitcoin spot ETF'lerine 27 Kasım sonuna kadar toplam 30,38 milyar dolar sermaye girişi oldu.

Cumhuriyetçi, orijinal kripto para biriminin ABD stratejik stokunun oluşturulmasını da destekledi. eToro'da piyasa analisti olan Josh Gilbert, "Özellikle işletmelerin ve emeklilik fonlarının bu varlığa sahip olmasının daha kolay olacağı bir Trump yönetimi altında ETF'lere girişleri görmeye devam edeceğiz" dedi.

Bitcoin bu yıl iki kattan fazla değer kazanarak küresel hisse senetleri ve altın gibi varlıkları geride bıraktı.