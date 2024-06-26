Bitcoin spot ETF'lere 7 gün aradan sonra sermaye girişi oldu

Bitcoin spot ETF'lerine 7 gün devam eden net çıkışların ardından 25 Haziran'da toplam 31,01 milyon dolar net giriş oldu.

Grayscale ETF GBTC'den tek günlük çıkış 30,28 milyon dolar olurken, Fidelity ETF FBTC'ye 48,79 milyon dolar ve Bitwise ETF BITB'ye 15,2 milyon dolar giriş oldu.

Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif toplam net sermaye girişi 14,42 milyar dolara ulaşırken, ETF'lerin yönetimi altındaki toplam net varlık büyüklüğü 53,56 milyar dolar olarak gerçekleşti