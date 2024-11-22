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Bitcoin, yönünü 100 bin dolara çevirdi

Donald Trump'ın kriptoya verdiği destek sayesinde rekor üzerine rekor kıran Bitcoin, artan yatırımcı ilgisiyle 100.000 dolar seviyesine doğru hareketine devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2024 07:32

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2024 07:33

Bitcoin, Donald Trump'tan aldığı destekle rekor seviyeleri test etti. Kripto para yatırımcı ilgisinin artmasıyla yönünü 100 bin dolara kadar çevirdi.

İSTİFA HABERİ DESTEKLEDİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'ta istifa etmeyi planladığı haberleri de Bitcoin'deki ralliye destek veriyor.

AY BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 41 ARTIŞ

Pepperstone Group araştırma müdürü Chris Weston, "SEC Başkanı Gary Gensler'in 20 Ocak'ta istifa edeceği haberine, ETF'lere büyük miktarda girişe ve opsiyonların fiyatları yükseltmede oynadığı role odaklanabiliriz, ancak bu tamamen bir momentum rallisi ve 100.000 $ bir mıknatıs görevi görüyor. Dünya Bitcoin'in meşhur 100 bin $ sınırını aşmasını beklerken, BTC'nin bu büyük seviyeden sadece 2 bin $ uzakta olmasıyla, bugün bunun gerçekleşme olasılığının giderek arttığını görüyoruz" dedi.

Bitcoin fiyatı bu sabah 99 bin 388 doları gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,9 artışla 98 bin 978 dolar seviyesinde. Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 41,5, yıl başından bu yana yüzde 136 yükseldi.

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