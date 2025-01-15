JPMorgan'dan kripto para öngörüsü

JPMorgan Chase & Co. analistleri, alternatif kripto para birimlerine sahip borsa yatırım fonlarının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanması halinde 14 milyar dolara varan bir giriş sağlayabileceğini tahmin ediyor.

New York merkezli bankanın analistleri, önerilen Solana ETF'lerinin altı ila 12 ay içinde 3 milyar ila 6 milyar dolar arasında para çekeceğini, XRP fonlarının ise aynı süre içinde 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında para toplayacağını tahmin ediyor.

JPMorgan bu tahmini yapabilmek için mevcut spot-kripto para ETF'lerinin benimsenme oranına baktı. Bitcoin fonları, analiz sırasında yaklaşık 108 milyar dolarlık varlığa sahipti - bu da token'ın piyasa değerinin kabaca %6'sını oluşturuyordu. Fonlar tam bir yıl önce piyasaya sürüldü. Ether ETF'leri altı ay önceki lansmanlarından bu yana 12 milyar dolar topladı, bu da madalyonun piyasa değerinin %3'üne denk geliyor.

JPMorgan, dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin'in yatırımcılar için tercih edilen kripto olmaya devam etmesini beklerken, analistler Solana ve XRP'nin de önemli bir ilgi yaratabileceğini söylüyor, ancak ne kadar olduğu konusunda sorular var.

Kenneth Worthington'ın da aralarında bulunduğu JPMorgan analistleri bir notta, "Buradaki kilit soru, ek ürünlere yönelik yatırımcı talebinin belirsizliği ve yeni kripto ETP lansmanlarının önemli olup olmayacağıdır" diye yazdı.

JPMorgan, Bitcoin ve Ether dışındaki ETF'lerdeki ilerlemenin, özellikle düzenleyici netlik eksikliği göz önüne alındığında, yönetim değişikliği nedeniyle yavaş olabileceğini kabul etti. Yine de analistler "diğer ETP başvurularının 2025 yılında sunulmasını ve belki de onaylanmasını bekliyor."