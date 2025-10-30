Kripto paralara Trump-Xi darbesi! Bitcoin kritik seviyenin altına düştü

CANLI BORSA
Kripto paralar, Trumo-Xi görüşmesi ve Fed faiz kararının ardından düşüşe geçti. Amiral kripto para birimi Bitcoin, kritik 110 bin dolar seviyesinin altına düştü.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2025 13:11

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2025 13:14

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Fed Başkanı Powell ise Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını vurguladı. Powell'ın söylemleriyle baskılanan kripto para birimi Bitcoin, kararın hemen ardından 108 dolara kadar geriledi.

BITCOİN'DE TOPARLANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Dünyanın en büyük kripto parası sabah saatlerinde yüzde 2.5 kayıpla 110.225,3 dolardan işlem görmeye başladı. Yaşanan düşüşle Bitcoin'deki geçen hafta başlayan toparlanma büyük ölçüde sona erdi.

Bitcoin, ayın başındaki ani düşüşten sonra toparlanmakta güçlük çekmeye devam ediyor.

İkinci büyük kripto parası Ether yüzde 2,7 düşerek 3.915,69 dolara gerilerken, BNB yüzde 0,8 düşüşle 1.112,40 dolara indi.

ALT COİNLERDE SON DURUM

XRP yüzde 2,5 değer kaybetti. Solana ve Cardano ise sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 1,1 düştü.

Memecoin'ler arasında Dogecoin yüzde 1,7 düşerken, $TRUMP yüzde 5'e yakın artışla performans göstermeye devam etti.

