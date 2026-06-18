Kripto paralarda Fed umudu tükendi! Bitcoin ve Ether milyonlarca dolar eridi

Kripto para piyasası ABD-İran barış anlaşmasına rağmen Fed'in faiz artışına gitme beklentisiyle sert düşüşe geçti. Bitcoin 65 bin doların altına gerileyerek 63 bin 744 doları görürken Bitcoin ve Ether ETF'lerinde 111 milyon dolar kayıp yaşandı.

BİTCOİN 65 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Piyasanın en yüksek hacimli dijital varlığı olan Bitcoin, perşembe sabahı 65 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek son dönemdeki en düşük noktalarına yaklaştı.

Gün içinde yüzde 2,88 değer kaybeden Bitcoin, 63 bin 744 dolar seviyesini gördü.

Son gerilemeyle birlikte Bitcoin'in uzun vadeli performansındaki zayıflık da öne çıktı. Lider kripto para birimi son bir ayda yüzde 16, son üç ayda yüzde 9, son altı ayda yüzde 24 ve son bir yılda yaklaşık yüzde 38 oranında değer kaybetti.

Ether yüzde 3,4 düşüşle 1.733 dolara geriledi, XRP yüzde 3,9 azalarak 1,17 dolara indi ve Solana yüzde 3,6 kayıpla 71 doları gördü.

MİLYONLARCA DOLAR KAYIP YAŞANDI

Fed'in şahinleşmesinin ardından Bitcoin ve ether ETF'leri her ikisi de nakit çıkışı yaşadı. Bitcoin fonları 82 milyon dolar, ether fonları ise 29 milyon dolar kaybetti