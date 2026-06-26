CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para Son 24 saatte 1 milyar dolarlık tasfiye! Bitcoin'de son zamanların en sert kırılması yaşanıyor

Son 24 saatte 1 milyar dolarlık tasfiye! Bitcoin'de son zamanların en sert kırılması yaşanıyor

Fed'in faiz artırma ihtimali ile doların giderek güçlenmesinin ardından kripto paralarda düşüş ivmesi sürüyor. Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, ert satış dalgasıyla 58.995 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Bitcoin'de son 24 saatte 1 milyar dolarlık tasfiye yaşandı.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 09:35

Kripto para piyasaları baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin artmasıyla amiral kripto para birimi Haziran ayı başında gördüğü 1,5 yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

KRİPTODA SERT SATIŞ DALGASI

Dünyanın en büyük kripto parası 58.000 dolar seviyesine yakın bir düşüş yaşadı. Yeni günde ise 60.000 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. 2026'nın başından beri 60.000 dolar sınırında büyük bir savaş veren Bitcoin perşembe günkü vadeli işlemler çöküşüyle yatırımcısını şoke etti.

Son düşüşle birlikte, geçen yıl ulaşılan tarihi zirveden bu yana gerçekleşen toplam kayıp yüzde 52'ye ulaştı.

Ether, 24 saat içinde %5,6 düşerek yaklaşık 1.555 $ seviyesine geriledi ve haftalık bazda %7,9 azalarak büyük ölçekli kripto paralar arasında en sert düşüşü kaydetti. XRP %4,9 değer kaybederek 1,03 $'a geriledi ve haftalık bazda %8,5'lik bir kayıp yaşadı, dogecoin %3,8 düşüşle 0,074 $'a gerilerken yedi günlük bazda %9,8 değer kaybetti, solana ise haftalık bazda %1,2 azalarak 68 $ seviyesinde daha iyi bir performans sergiledi.

1 MİLYAR DOLAR TASFİYE EDİLDİ

Sert satış dalgası, kaldıraçlı işlemlerde büyük kayıplara neden oldu. Son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde kripto pozisyonu tasfiye edilirken, en büyük zararı yükseliş beklentisiyle açılan (long) işlemler gördü. Çeyrek sonu opsiyon vadesinin dolması nedeniyle piyasadaki oynaklığın arttığı belirtilirken, yatırımcıların gözü temmuz ayına çevrildi.

Tasfiye edilen pozisyonların büyük kısmı piyasanın en büyük iki kripto varlığında gerçekleşti.

Bitcoin: 489 milyon dolar
Ether: 295 milyon dolar

Bu iki varlık, toplam tasfiyelerin önemli bölümünü oluşturdu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Piyasalar ABD’deki kritik verilere odaklandı Piyasalar ABD'deki kritik verilere odaklandı 25 Haziran 2026 09:02
Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu: Micron ve Qualcomm bilançosu piyasalara nefes aldırdı Yapay zeka rallisi Asya borsalarını uçurdu: Micron ve Qualcomm bilançosu piyasalara nefes aldırdı 25 Haziran 2026 08:52
Beyaz Saray, Kongre’den 88 milyar dolar ek bütçe talep etti Beyaz Saray, Kongre'den 88 milyar dolar ek bütçe talep etti 25 Haziran 2026 07:58
Avrupa borsalarında karışık seyir Avrupa borsalarında karışık seyir 24 Haziran 2026 19:58
OpenAI, Broadcom ile birlikte tasarladığı çipi tanıttı OpenAI, Broadcom ile birlikte tasarladığı çipi tanıttı 24 Haziran 2026 17:39
ABD’de yeni konut satışları mayısta azaldı ABD'de yeni konut satışları mayısta azaldı 24 Haziran 2026 17:38
New York borsasında yatay seyir New York borsasında yatay seyir 24 Haziran 2026 17:33
ABD’nin cari açığı arttı ABD'nin cari açığı arttı 24 Haziran 2026 16:03
Küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 teravatı aştı! Küresel güneş enerjisi kapasitesi 3 teravatı aştı! 24 Haziran 2026 15:27
İran, UAEA’nın vurulan nükleer tesislerin denetleneceği açıklamasını yalanladı İran, UAEA'nın vurulan nükleer tesislerin denetleneceği açıklamasını yalanladı 24 Haziran 2026 14:15
AB’den vergi kurallarında sadeleşme adımı AB'den vergi kurallarında sadeleşme adımı 24 Haziran 2026 14:13
Finlandiya’da işsizlik 20 yılın zirvesinde! AB’de en yüksek oran görüldü Finlandiya’da işsizlik 20 yılın zirvesinde! AB’de en yüksek oran görüldü 24 Haziran 2026 12:38
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.259,7500 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14259,75 Yüksek 14259,75
Açılış
46,6269 Değişim 0,1165 Son veri saati:
Düşük 46,5095 Yüksek 46,626
Açılış
53,1096 Değişim 0,1797 Son veri saati:
Düşük 52,9319 Yüksek 53,1116
Açılış
6.009,8880 Değişim 76,397 Son veri saati:
Düşük 5970,492 Yüksek 6046,889
Açılış
84,8576 Değişim 3,4908 Son veri saati:
Düşük 83,5415 Yüksek 87,0323
Açılış
BİST En Aktif Hisseler