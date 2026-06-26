Son 24 saatte 1 milyar dolarlık tasfiye! Bitcoin'de son zamanların en sert kırılması yaşanıyor

Kripto para piyasaları baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin artmasıyla amiral kripto para birimi Haziran ayı başında gördüğü 1,5 yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

KRİPTODA SERT SATIŞ DALGASI

Dünyanın en büyük kripto parası 58.000 dolar seviyesine yakın bir düşüş yaşadı. Yeni günde ise 60.000 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. 2026'nın başından beri 60.000 dolar sınırında büyük bir savaş veren Bitcoin perşembe günkü vadeli işlemler çöküşüyle yatırımcısını şoke etti.

Son düşüşle birlikte, geçen yıl ulaşılan tarihi zirveden bu yana gerçekleşen toplam kayıp yüzde 52'ye ulaştı.

Ether, 24 saat içinde %5,6 düşerek yaklaşık 1.555 $ seviyesine geriledi ve haftalık bazda %7,9 azalarak büyük ölçekli kripto paralar arasında en sert düşüşü kaydetti. XRP %4,9 değer kaybederek 1,03 $'a geriledi ve haftalık bazda %8,5'lik bir kayıp yaşadı, dogecoin %3,8 düşüşle 0,074 $'a gerilerken yedi günlük bazda %9,8 değer kaybetti, solana ise haftalık bazda %1,2 azalarak 68 $ seviyesinde daha iyi bir performans sergiledi.

1 MİLYAR DOLAR TASFİYE EDİLDİ

Sert satış dalgası, kaldıraçlı işlemlerde büyük kayıplara neden oldu. Son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde kripto pozisyonu tasfiye edilirken, en büyük zararı yükseliş beklentisiyle açılan (long) işlemler gördü. Çeyrek sonu opsiyon vadesinin dolması nedeniyle piyasadaki oynaklığın arttığı belirtilirken, yatırımcıların gözü temmuz ayına çevrildi.

Tasfiye edilen pozisyonların büyük kısmı piyasanın en büyük iki kripto varlığında gerçekleşti.

Bitcoin: 489 milyon dolar

Ether: 295 milyon dolar

Bu iki varlık, toplam tasfiyelerin önemli bölümünü oluşturdu.