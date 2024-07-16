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Spot Ethereum ETF'leri için tarih belli oldu

Spot Ethereum ETF'leri muhtemelen 23 Temmuz'da işlem görmeye başlayacak.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 16 Temmuz 2024 09:08

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) önümüzdeki Salı günü işlem görmeye başlamak üzere ethereumun spot fiyatına bağlı borsa yatırım fonlarını başlatmayı uman sekiz varlık yöneticisinden en az üçüne ön onay verdiği öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklar, onayın, başvuru sahiplerinin bu hafta sonundan önce düzenleyicilere nihai teklif belgelerini sunmalarına bağlı olduğunu söyledi.

SEC sözcüsü, ajansın bireysel başvurular hakkında yorum yapmadığını söyledi.

Ocak ayında dokuz ABD spot bitcoin ETF'sinin piyasaya sürülmesinin ardından, ether ürünleri kripto para endüstrisinin dijital varlıkları ana akıma itme kampanyası için bir başka büyük kazanım anlamına gelecekr.

Ether, bitcoin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi.

SEC ile yapılan görüşmenin gizliliği nedeniyle arka planda konuşan sektör kaynaklarına göre, BlackRock, VanEck ve Franklin Templeton, başvuruları 22 Temmuz Pazartesi öğleden sonra SEC tarafından yeşil ışık yakılması muhtemel sekiz varlık yöneticisi arasında yer alıyor ve ürünlerin ticaretinin ertesi gün başlaması bekleniyor.

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