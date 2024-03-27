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SWIFT dijital para birimlerini mevcut finansal sisteme bağlayacak

Küresel finansal mesajlaşma ağı SWIFT, önümüzdeki 1-2 yıl içinde yeni bir platform başlatmayı planlıyor.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 09:25

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 09:25

Reuters'in haberine göre küresel finansal mesajlaşma ağı SWIFT, önümüzdeki 1-2 yıl içinde yeni bir platform başlatmayı planlamasının amacı, halen geliştirilmekte olan merkez bankalarının dijital para birimlerini mevcut finansal sisteme bağlamak.

Şu anda dünya merkez bankalarının yaklaşık %90'ı para birimlerinin dijital versiyonlarını araştırıyor. Bunların çoğu bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından geride bırakılmak istemiyor, ancak teknolojik zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorlar.

SWIFT'in İnovasyon Başkanı Nick Carrigan, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC'ler) ve tokenize varlıklar konusundaki en büyük küresel projelerden biri hakkında konuştu. Altı ay süren bu projede 38 merkez bankası, ticari finans kurumu ve mutabakat platformundan oluşan bir grup yer aldı.

Proje, farklı ülkelerden CBDC'lerin farklı teknolojiler veya "protokoller" üzerine inşa edilmiş olsalar bile birlikte kullanılabilmesini sağlamaya ve böylece ödeme sisteminin parçalanması risklerini azaltmaya odaklanmıştır.

Çalışma, bunların karmaşık ticaret veya döviz ödemelerinde kullanılabileceğini ve bu süreçlerin hızlandırılması ve maliyetinin düşürülmesi için potansiyel olarak otomatikleştirilebileceğini ortaya koymuştur.

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