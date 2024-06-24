AB, Apple'a karşı daha fazla önlem alacak

AB, dijital pazar kuralları çerçevesinde Apple'a karşı daha fazla önlem alacak.

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası olarak bilinen teknoloji düzenlemesine uyumu ile bağlantılı olarak Apple'a karşı daha fazla önlem alacağını söyledi.

Breton, "Apple çok uzun zamandır yenilikçi şirketleri sıkıştırıyor. Tüketicilerin yeni fırsatlarını ve seçeneklerini reddediyor" dedi.