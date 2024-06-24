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AB, Apple'a karşı daha fazla önlem alacak

Avrupa Birliği (AB), Dijital Piyasalar Yasası kapsamında Apple'a karşı daha fazla önlem alacağını açıkladı. AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton konuyla ilgili yapmış olduğu paylaşımda, "Apple çok uzun zamandır yenilikçi şirketleri sıkıştırıyor. Tüketicilerin yeni fırsatlarını ve seçeneklerini reddediyor" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2024 12:56

Son Güncelleme Tarihi 24 Haziran 2024 12:57

AB, dijital pazar kuralları çerçevesinde Apple'a karşı daha fazla önlem alacak.

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası olarak bilinen teknoloji düzenlemesine uyumu ile bağlantılı olarak Apple'a karşı daha fazla önlem alacağını söyledi.

Breton, "Apple çok uzun zamandır yenilikçi şirketleri sıkıştırıyor. Tüketicilerin yeni fırsatlarını ve seçeneklerini reddediyor" dedi.

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