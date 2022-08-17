American Airlines, ultra hızlı yolcu taşımacılığı için süpersonik uçaklara son 2 yılda yatırım yapan ikinci büyük Amerikan hava yolu şirketi oldu.

American Airlines, süpersonik uçak üretimi yapan Boom Supersonic'ten uçak alımı için anlaşma yaptı ve sayıları 20'yi bulacak uçak alımı yapacağını açıkladı.

Verilen bu sipariş ile birlikte Boom'un bugüne kadar aldığı sipariş miktarı 130 uçağa, bunun parasal değeri 26 milar dolara ulaştı.

Geçen yıl United Airlines belirli güvenlik, operasyon ve sürdürülebilirlik zorunluluklarının yerine gelmesi halinde Boom'dan 15 uçak alacağını duyurmuştu.

Varılan anlaşma ile American Airlines, her biri 65-80 arasında yolcu taşıyacak uçaklardan 40 tane daha almak için opsiyon da elde etti.