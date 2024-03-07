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Elon Musk X'i ödeme özellikleri sunmaya yaklaştırıyor

Elon Musk, X'i ödeme özellikleri sunmaya yaklaştırıyor.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 09:07

Elon Musk, sosyal medya platformu X'in yakında New York'ta para aktarıcı lisansı için onay alabileceğini ve platformu ödeme özellikleri sunmaya bir adım daha yaklaştırabileceğini söyledi.

Morgan Stanley teknoloji, medya ve telekom konferansında konuşan Musk, X'in Kaliforniya'daki lisansını önümüzdeki ay içinde alabileceğini, New York onayını almanın ise "birkaç ay uzakta" olabileceğini ifade etti.

Musk, 2022'de satın aldığından bu yana şirketi Tencent'in Çin'deki baskın WeChat uygulaması gibi, diğer X kullanıcılarına para gönderebilmek de dahil olmak üzere sosyal medyanın ötesinde özelliklere sahip bir "her şey uygulaması" haline getirmeye çalışıyor.

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