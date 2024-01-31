Microsoft karını yüzde 33 artırdı

Microsoft Corp, bu çeyrekte 21,87 milyar dolar ya da seyreltilmiş hisse başına 2,93 dolar net gelir bildirerek Wall Street'in hisse başına 2,79 dolar olan beklentilerini aştı.

Redmond, Washington merkezli yazılım üreticisi, bir önceki yıl 52,75 milyar dolar olan gelirini %18 artırarak 62,02 milyar dolar olarak açıkladı ve beklentileri de aştı.

Insider Intelligence brifingler direktörü Jeremy Goldman, "Microsoft, yapay zeka yarışında kendisini kesin bir şekilde ön sıralara yerleştiriyor" dedi. Goldman, diğer faydalara ek olarak, yapay zeka teknolojisinin Microsoft'un dijital reklamcılıktaki payını artırmaya yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Goldman, Microsoft'un dünya çapındaki reklam gelirlerinin bu yıl %12 artarak 14,93 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor, ancak aynı dönemde Google'ın çok daha büyük olan reklam işini %10 oranında büyütmesinin beklendiğini de belirtiyor.

FactSet Research tarafından yapılan ankete katılan analistler Microsoft'un 61,14 milyar dolar gelir elde etmesini beklerken, Ocak-Mart çeyreği için 60,97 milyar dolar gelir öngörüyor.