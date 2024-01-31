CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri Microsoft karını yüzde 33 artırdı

Microsoft karını yüzde 33 artırdı

Microsoft Corp, yapay zeka teknolojisine yaptığı önemli yatırımların etkisiyle Ekim-Aralık çeyreğinde karının %33 arttığını duyurdu. Şirket, bu artışın büyük ölçüde Microsoft'un yapay zeka yatırımlarının çoğuna odaklandığı bulut bilişim birimindeki büyümeyi yansıttığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 09:29

Microsoft Corp, bu çeyrekte 21,87 milyar dolar ya da seyreltilmiş hisse başına 2,93 dolar net gelir bildirerek Wall Street'in hisse başına 2,79 dolar olan beklentilerini aştı.

Redmond, Washington merkezli yazılım üreticisi, bir önceki yıl 52,75 milyar dolar olan gelirini %18 artırarak 62,02 milyar dolar olarak açıkladı ve beklentileri de aştı.

Insider Intelligence brifingler direktörü Jeremy Goldman, "Microsoft, yapay zeka yarışında kendisini kesin bir şekilde ön sıralara yerleştiriyor" dedi. Goldman, diğer faydalara ek olarak, yapay zeka teknolojisinin Microsoft'un dijital reklamcılıktaki payını artırmaya yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Goldman, Microsoft'un dünya çapındaki reklam gelirlerinin bu yıl %12 artarak 14,93 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor, ancak aynı dönemde Google'ın çok daha büyük olan reklam işini %10 oranında büyütmesinin beklendiğini de belirtiyor.

FactSet Research tarafından yapılan ankete katılan analistler Microsoft'un 61,14 milyar dolar gelir elde etmesini beklerken, Ocak-Mart çeyreği için 60,97 milyar dolar gelir öngörüyor.

İlginizi Çekebilir
Rus bankaları 3,3 trilyon ruble kar elde etti Rus bankaları 3,3 trilyon ruble kar elde etti 30 Ocak 2024 13:40
İspanya ekonomisi 2023’te yüzde 2,5 büyüdü İspanya ekonomisi 2023'te yüzde 2,5 büyüdü 30 Ocak 2024 13:38
BoE, HSBC’ye 57,4 milyon sterlin para cezası verdi BoE, HSBC'ye 57,4 milyon sterlin para cezası verdi 30 Ocak 2024 12:35
İngiltere’de Brexit tartışması tekrardan alevlendi İngiltere'de Brexit tartışması tekrardan alevlendi 30 Ocak 2024 11:34
Suudi Arabistan’dan petrol kararı Suudi Arabistan'dan petrol kararı 30 Ocak 2024 11:20
Petrol fiyatları Orta Doğu’da artan tansiyonun etkisiyle yükseldi Petrol fiyatları Orta Doğu'da artan tansiyonun etkisiyle yükseldi 30 Ocak 2024 11:16
ABD’den 238 milyar dolarlık silah satışı ABD'den 238 milyar dolarlık silah satışı 30 Ocak 2024 11:07
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 30 Ocak 2024 10:53
Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları tekrar değişecek! 30 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları tekrar değişecek! 30 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? 30 Ocak 2024 09:20
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 30 Ocak 2024 10:05
UBS ve Credit Suisse’in İsviçre fon pazarında payları azaldı UBS ve Credit Suisse'in İsviçre fon pazarında payları azaldı 29 Ocak 2024 16:45
AB’den Rusya için karar! Ekonomik yaptırımlar... AB'den Rusya için karar! Ekonomik yaptırımlar... 29 Ocak 2024 15:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,44
%0,2443
EURO
1.001,16
%0,1155
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,30
%-0,0697
ALTIN
1.048,21
%4,8212
EURO
1.048,38
%4,8376
DOLAR
1.057,95
%5,7947
BORSA
1.022,98
%2,2975
ALTIN
1.074,63
%7,4632
EURO
1.058,62
%5,8618
DOLAR
1.134,42
%13,4417
BORSA
1.083,64
%8,3643
ALTIN
1.660,60
%66,0597
EURO
1.622,03
%62,2026
DOLAR
1.632,24
%63,2238
BORSA
1.830,78
%83,0782
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler