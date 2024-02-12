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Musk'ın Twitter için SEC'e yeniden ifade vermesi istendi

ABD Sulh Yargıcı, Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin olarak SEC'e yeniden ifade vermesini istedi.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2024 09:15

ABD Sulh Yargıcı Laurel Beeler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Twitter'ı 44 milyar dolara devralmasıyla ilgili soruşturmasında Elon Musk'ın yeniden ifade vermesine karar vererek, düzenleyici kurum ve milyardere görüşme için bir tarih ve yer üzerinde anlaşmaları için bir hafta süre tanıdı.

Yargıç Beeler'in verdiği karar, Aralık ayında verdiği ve düzenleyicinin yanında yer alan geçici bir kararı resmileştirdi.

SEC, Ekim ayında Musk'a dava açarak Tesla ve SpaceX CEO'sunu, 2022 yılında satın aldığı ve daha sonra X adını verdiği sosyal medya devi Twitter'a ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak ifade vermeye zorladı. SEC, Musk'ın Eylül ayında soruşturmanın bir parçası olan bir mülakata katılmayı reddettiğini söyledi.

Kurum, Musk'ın Twitter hisselerini satın alırken gerekli evrakları doldururken yasalara uyup uymadığını ve anlaşmayla ilgili beyanlarının yanıltıcı olup olmadığını inceliyor.

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