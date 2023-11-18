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THY'nin kredi notu yükseltildi

Fitch, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın kredi notunu artırdı.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 18 Kasım 2023 09:07

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk Hava Yolları'nın kredi notunu BB-'den BB'ye çıkardı. Kredi notu görünümünü ise durağanda bıraktı.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Ortaklığımızın güçlü operasyonel ve finansal performansına dikkat çekerek bağımsız kredi profilini bir kademe yükselterek bb-'den bb'ye çıkartmıştır. Kredi notunu ise B (durağan)'da ülke notu seviyesinde sabit tutmuştur.

S&P ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu B(sf) olarak teyit etmiştir.

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