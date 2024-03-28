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Toyota Motor'un satışları düştü

Toyota Motor'un küresel satışları Şubat ayında bir önceki yıla göre %7 düştü.

Oluşturma Tarihi 28 Mart 2024 08:25

Son Güncelleme Tarihi 28 Mart 2024 08:25

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de satışlar %36 düştü. Bu yıl bir hafta süren Ay Yeni Yılı tatili Şubat ayında gerçekleşirken, geçen yıl Ocak ayında gerçekleşmişti.

Toyota'nın Şubat ayı ABD satışları %16 ve Avrupa satışları %14 artarken, Japonya satışları üçte bir oranında geriledi.

Daihatsu marka araçlar Toyota'nın küresel satış sayısına dahil edilmemesine rağmen, bazı Toyota marka otomobilleri de üreten Daihatsu'da üretimin durması ve skandalın yarattığı itibar kaybı nedeniyle yurtiçi satışlar darbe aldı.

Toyota'nın Endonezya ve Tayland'daki satışlarında da çift haneli düşüşler görüldü.

Şubat ayında dünyanın en büyük otomobil üreticisi tarafından satılan araçların neredeyse beşte ikisi benzinli-elektrikli hibrit araçlardı.

Küresel satış rakamları Toyota marka otomobiller ve lüks Lexus markası altında satılan otomobillerden oluşmaktadır. Daihatsu için ayrı rakamlar, dünya çapındaki satışlarının Şubat ayında %66 düştüğünü gösterdi.

Toyota'nın Şubat ayı küresel üretimi %2,6 düşüşle 737.178 araca geriledi.

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