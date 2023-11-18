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Haberler Fotohaber VGM Yükseköğretim Burs sonucu sorgulama 2023: VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 07:05

VGM Yükseköğretim Burs sonucu sorgulama 2023: VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. Ortaöğretim için açıklanan burs sonuçları, yükseköğretim için ne zaman açıklanacak? 20-31 Ekim tarihleri aralığında başvuruları gerçekleşen VGM bursu için öğrenciler sık sık https://www.vgm.gov.tr/ ekranını ziyaret ediyor. Peki, VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıkolanacak? VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı? İşte merak edilenler!

VGM Yükseköğretim Burs sonucu sorgulama 2023: VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

VGM yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz günlerde ortaöğretim için açıklanan VGM burs sonuçlarının ardından, şimdi ise gözler ön lisans ve lisans öğrencilerine verilecek yükseköğrenim burslarına çevrildi. . Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs ödeneği için, hangi tarihlerde hesaplara yatacak merak konusu. Peki, 2023 VGM yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, VGM Yükseköğretim Burs sonucu sorgulama...

VGM Yükseköğretim Burs sonucu sorgulama 2023: VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği gibi, GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursundan yararlanan öğrenciler aynı anda VGM bursu alamayacak. 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, VGM burs sonuçlarının Kasım ayı sonunda erişime açılması ön görülüyor.

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VGM Yükseköğretim Burs sonucu sorgulama 2023: VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

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VGM Yükseköğretim Burs sonucu sorgulama 2023: VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

VGM İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

VGM BURSU İLK AYLIK NE KADAR?

VGM Bursu Ne Kadar? 2023-2024 yılı öğrenim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 750 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 1.250 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 1.250 TL VGM bursu verilecektir.

VGM Yükseköğretim Burs sonucu sorgulama 2023: VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

VGM BURSU KİMLERE ÇIKMAZ?

Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

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