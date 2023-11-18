Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:05
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
07:05
VGM Yükseköğretim Burs sonucu sorgulama 2023: VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. Ortaöğretim için açıklanan burs sonuçları, yükseköğretim için ne zaman açıklanacak? 20-31 Ekim tarihleri aralığında başvuruları gerçekleşen VGM bursu için öğrenciler sık sık https://www.vgm.gov.tr/ ekranını ziyaret ediyor. Peki, VGM Yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıkolanacak? VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı? İşte merak edilenler!