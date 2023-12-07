Havacılıkta rekorlar yılı! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Son 21 yılda başarı öyküsü yazıldı

Türkiye'nin, uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip ettiğini, uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yaparak uyguladığını ifade eden Uraloğlu, sivil havacılık faaliyetlerinin, küresel ilişkiler ağının ve uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından ve olmazsa olmazlarından biri haline geldiğini söyledi.

Uraloğlu, yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu:

"2003 yılından itibaren 'bölgesel havacılık politikası' ve 'sivil havacılıkta serbestleşme'nin hayata geçirilmesiyle son 21 yılda Türk sivil havacılığı adına başarı öyküsü yazıldı. Bu yılı rekorlarla kapatmaya hazırlanıyoruz. Hava yolu sektöründe yapılan çalışmalar neticesinde, Kasım 2023 sonu itibarıyla hava yolu işletme sayısı 13, hava taksi işletme sayısı 44, genel havacılık işletme sayısı 97, balon işletme sayısı 67, çok hafif hava aracı işletme sayısı 10 olmak üzere toplam hava ulaştırma işletmelerinin sayısı 231'e ulaştı."