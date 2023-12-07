Havacılıkta rekorlar yılı! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Son 21 yılda başarı öyküsü yazıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip ettiğini, uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yaparak uyguladığını vurgulayarak "2003'ten itibaren 'bölgesel havacılık politikası' ve 'sivil havacılıkta serbestleşme'nin hayata geçirilmesiyle son 21 yılda Türk sivil havacılığı adına başarı öyküsü yazıldı. Bu yılı rekorlarla kapatmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.