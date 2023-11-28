Kentsel Dönüşüm Başkanlığı konut satacak! Yüzde 20 indirim fırsatı!

YÜZDE 25 PEŞİN, 60 AY VADE İMKANI SUNULUYOR

Kampanyada Ankara İtfaiye Çarşısı'ndan ofis almak istediğini ifade eden Murat Bilge, "950 bin lira gibi bir rakamdan başlıyor fiyatlar, ki yani piyasa koşullarına göre gayet iyi. Bunda da peşin alımda yüzde 25 ya da yüzde 20 indirim veya yüzde 25'ini peşin verirsek 60 ay vade, KDV muafiyeti gibi çok cazip teklifler var. Değerlendirmek için geldim. Bugün ofislere girdim, beğendim. Lokasyon çok güzel, metro hemen ayağımızda. Otobüs, dolmuş güzergahı yanından geçiyor. Samsun yolu üzerinde, ulaşım çok kolay. Çok merkezi bir yer. Ben çok beğendim açıkçası. Bakalım şartlarımız uygun olursa buradan bir ofis almak istiyorum" dedi.