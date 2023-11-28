Kentsel Dönüşüm Başkanlığı konut satacak! Yüzde 20 indirim fırsatı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 7 Aralık tarihinde satışa sunacağı Ankara'daki 68 iş yeri ile Samsun'daki KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KONUT SATACAK Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara'da 68 iş yerini, Konya'da 24 konutu, Samsun'da 41 konutu ve 13 iş yerini, Diyarbakır YÜZDE 25 PEŞİN, 60 AY VADE İMKANI SUNULUYOR Kampanyada Ankara İtfaiye Çarşısı'ndan ofis almak istediğini ifade eden Murat Bilge, '950 bin lira gibi bir rakamdan 'PEŞİNATTA YÜZDE 20 GİBİ BİR İNDİRİM OLMASI GÜZEL' Tuncay Uslu adlı vatandaş ise ödeme yönteminin kendisi için uygun olduğunu belirterek, 'Ödemeleri özellikle b Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Hal