Sağlık Bakanlığı’ndan 35 bin kişilik dev işe alım! Sağlık Bakanlığı işçi, personel alımı detayları belli oldu: İşte kılavuz...

Sağlık Bakanlığı 35 bin kişilik işe alım gerçekleştirecek. Bakanlık Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Buna göre 27 bin sözleşmeli personel alımına ek olarak 8 bin sürekli ilçi alımı da gerçekleşecek. İşçi alımı branş ve kadro dağılımı belli oldu. İşte tüm detaylar...