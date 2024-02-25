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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı'ndan 35 bin kişilik dev işe alım! Sağlık Bakanlığı işçi, personel alımı detayları belli oldu: İşte kılavuz...
Giriş Tarihi: 25.02.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 11:25

Sağlık Bakanlığı'ndan 35 bin kişilik dev işe alım! Sağlık Bakanlığı işçi, personel alımı detayları belli oldu: İşte kılavuz...

Sağlık Bakanlığı'ndan sevindiren haber geldi. Bakanlık 35 bin kişilik işe alım yapacağını duyurması sonra detaylar merak edilmeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre 8 bin sürekli işçi ve 27 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alım, personel alımı şartları neler? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı’ndan 35 bin kişilik dev işe alım! Sağlık Bakanlığı işçi, personel alımı detayları belli oldu: İşte kılavuz...

Sağlık Bakanlığı 35 bin kişilik işe alım gerçekleştirecek. Bakanlık Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Buna göre 27 bin sözleşmeli personel alımına ek olarak 8 bin sürekli ilçi alımı da gerçekleşecek. İşçi alımı branş ve kadro dağılımı belli oldu. İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı’ndan 35 bin kişilik dev işe alım! Sağlık Bakanlığı işçi, personel alımı detayları belli oldu: İşte kılavuz...

8 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI!

Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

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Sağlık Bakanlığı’ndan 35 bin kişilik dev işe alım! Sağlık Bakanlığı işçi, personel alımı detayları belli oldu: İşte kılavuz...

İŞTE BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan 35 bin kişilik dev işe alım! Sağlık Bakanlığı işçi, personel alımı detayları belli oldu: İşte kılavuz...

MESLEK VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

Sağlık Bakanlığı’ndan 35 bin kişilik dev işe alım! Sağlık Bakanlığı işçi, personel alımı detayları belli oldu: İşte kılavuz...

27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI!

Sağlık Bakanlığının 27 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

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