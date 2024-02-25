Giriş Tarihi: 25.02.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
11:25
Sağlık Bakanlığı'ndan 35 bin kişilik dev işe alım! Sağlık Bakanlığı işçi, personel alımı detayları belli oldu: İşte kılavuz...
Sağlık Bakanlığı'ndan sevindiren haber geldi. Bakanlık 35 bin kişilik işe alım yapacağını duyurması sonra detaylar merak edilmeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre 8 bin sürekli işçi ve 27 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alım, personel alımı şartları neler? İşte tüm detaylar...