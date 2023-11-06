SON DAKİKA: İhracatta tüm zamanların rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı

Türkiye Ekim ayı ihracatında tüm zamanların rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamları tek tek açıkladı. Buna göre ihracat Ekim ayında istikrarlı yükselişini sürdürerek yüzde 7,4 artış ile birlikte Cumhuriyet tarihinin Ekim ayı rekoru olan 22,9 milyar dolar seviyesine yükseldi. İHRACATTA TARİHİ EKİM REKORU! Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk ihracat rekoru kırıldı. Ekim ayı ihracatı yüzde 7,4 artış ile Cumhuriyet tarihinin Ekim ayı rekoru olan 22,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bununla birlikte dış ticaret açığı da geçen yılın aynı ayına göre %14,9 gerileyerek 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın dış ticaret hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığına vurgu yaparak her alanda ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. DÜNYA TİCARETİNDE SON DURUM Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları şöyle: 3,5 yıl önce patlak veren Covid-19 pandemisi, 2 yıl önce ortaya çıkan Rusya-Ukrayna Savaşı, artan büyük enflasyon dalgası gibi faktörler altında dünya ekonomisi yavaş ve dengesiz toparlanma sürecinde. 2023'te belirgin durgunluk yaşanmaktadır. Dünyadaki büyüme oranı 2023'te yüzde 3'e geri çekilmiştir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bu yıl için yüzde 1,7 büyüme rakamını Ekim ayında yüzde 0,8'e çekmiştir. PANDEMİ DÖNEMİ TÜRKİYE'NİN TİCARET TABLOSU Avrupa Birliği (AB) savaş ve enerji tedarikindeki sorunlardan en fazla etkilenen ekonomilerden biri olmuştur. AB'nin dünyadan ithalatı 2023 Ocak-Ağustos'ta yüzde 13,6 gerilemiştir. Bu da talebin ne kadar sert yavaşladığını gösteren bir veridir. Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri yılın üçüncü çeyreğinde daralma göstermiştir. Düşük talebin bir dönem daha devam etmesi bekleniyor. 2023 yılına dünya ve AB'deki şartlarla başlarken 6 Şubat'ta yaşadığımız yıkıcı deprem felaketi nedeniyle büyüme ve ihracat olarak olumsuz etkilerle karşılaştık. Şubat-Ekim arasında 6 milyar dolarlık ihracat kaybımız var. Genel dünya şartları çerçevesinde 2023 Ekim ayı rakamlarını açıklıyorum. BAKAN BOLAT: HER ALANDA İHRACATÇILARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ Tüm bu zorluklara rağmen aylık yükseliş Ağustos ve Eylül ayında devam etti. Ekim'de de yükselişini sürdürdü.İhracatımız 2023 yılı Ekim ayında da istikrarlı yükselişini sürdürerek %7,4 artış ile birlikte Cumhuriyet tarihinin Ekim ayı rekoru olan 22,9 milyar dolara yükseldi. Bununla birlikte dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre %14,9 gerileyerek 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Allah'a şükürler olsun. Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık. Tüm ihracatçılarımızı ve Ticaret Bakanlığımız olarak değerli çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bugünlerde ihracattaki ve üretimdeki sürdürülebilir artış; vatandaşlarımızın refah artışının, ülkemizin büyümesinin ve kalkınmasının en önemli itici gücü olmaktadır. Önceki ayda da söylediğimiz gibi Ticaret Bakanlığı olarak verdiğimiz ihracat desteklerini tam iki katına çıkartarak Türkiye Yüzyılı dış ticaret hedeflerimize ulaşmak için her alanda ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz.