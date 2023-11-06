SON DAKİKA: İhracatta tüm zamanların rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı

BAKAN BOLAT: HER ALANDA İHRACATÇILARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Tüm bu zorluklara rağmen aylık yükseliş Ağustos ve Eylül ayında devam etti. Ekim'de de yükselişini sürdürdü.İhracatımız 2023 yılı Ekim ayında da istikrarlı yükselişini sürdürerek %7,4 artış ile birlikte Cumhuriyet tarihinin Ekim ayı rekoru olan 22,9 milyar dolara yükseldi. Bununla birlikte dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre %14,9 gerileyerek 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Allah'a şükürler olsun. Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık. Tüm ihracatçılarımızı ve Ticaret Bakanlığımız olarak değerli çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bugünlerde ihracattaki ve üretimdeki sürdürülebilir artış; vatandaşlarımızın refah artışının, ülkemizin büyümesinin ve kalkınmasının en önemli itici gücü olmaktadır.

Önceki ayda da söylediğimiz gibi Ticaret Bakanlığı olarak verdiğimiz ihracat desteklerini tam iki katına çıkartarak Türkiye Yüzyılı dış ticaret hedeflerimize ulaşmak için her alanda ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz.