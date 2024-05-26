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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Konutta yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek'ten FLAŞ açıklama: İsteyene gelir, isteyene ev!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 13:55

SON DAKİKA: Konutta yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek'ten FLAŞ açıklama: İsteyene gelir, isteyene ev!

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek SPK tarafından hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladı. Konut fiyatlarını baskılayacak, isteyene gelir sağlayacak ve isteyeni ev sahibi yapacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini bildiren Bakan Şimşek, SPK'nın hayata geçireceği proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edilebileceği gibi ayni çıkış yaparak ev sahibi olma imkanına da sahip olunabileceğini söyledi.

SON DAKİKA: Konutta yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek’ten FLAŞ açıklama: İsteyene gelir, isteyene ev!

Son dakika haberi: Bakan Mehmet Şimşek, SPK tarafından yapılacak düzenlemeyle konutta yeni dönemin başlayacağını duyurdu.

SON DAKİKA: Konutta yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek’ten FLAŞ açıklama: İsteyene gelir, isteyene ev!

KONUTTA YENİ DÖNEM!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak." dedi.

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SON DAKİKA: Konutta yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek’ten FLAŞ açıklama: İsteyene gelir, isteyene ev!

Bakan Şimşek, kentsel dönüşüm ve konut arzının artmasını sağlayacak yeni çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

SPK'nin hazırladığı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) kurulmasına ilişkin düzenlemede son aşamaya gelindiğini bildiren Şimşek, "Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak." diye konuştu.

SON DAKİKA: Konutta yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek’ten FLAŞ açıklama: İsteyene gelir, isteyene ev!

Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarının, yeni düzenlemeden önce bu projelere yatırım yapamadığına ve gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenemediğine işaret ederek, SPK'nin düzenlemesiyle bu kısıtların ortadan kalkacağını söyledi.

Gayrimenkul yatırım fonlarının, artık kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapabileceğini aktaran Şimşek, "Böylece proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine üzerinde proje geliştirilecek arsa ve gayrimenkul projelerini dahil edebilecek. Düzenlemede ayrıntılı şekilde yer alacak şartları sağlayan bu yatırım fonları, ünvanlarında 'proje' ibaresine yer verecek ve 'proje gayrimenkul yatırım fonu' olarak anılacak. Bu açılardan proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine proje dahil edemeyen mevcut gayrimenkul yatırım fonlarından farklı bir içeriğe sahip olacak." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: Konutta yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek’ten FLAŞ açıklama: İsteyene gelir, isteyene ev!

İSTEYENE GELİR, İSTEYENE EV

Bakan Şimşek, SPK tarafından hayata geçirilecek projenin, yatırımcıların proje kaynaklı risklerinin azaltılabilmesi amacıyla teminat mekanizması getirdiğini, böylece fonun hasılat paylaşımı sözleşmelerinden doğan haklarını da güvence altında tutacağını belirterek, "Bu düzenleme ayrıca fon faaliyetleriyle ilgili yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerde yatırımcılara fondan çıkış hakkı getirecek ve böylelikle yatırımcı mağduriyetlerinin önüne de geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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