Giriş Tarihi: 26.05.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
13:55
SON DAKİKA: Konutta yeni dönem! Bakan Mehmet Şimşek'ten FLAŞ açıklama: İsteyene gelir, isteyene ev!
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek SPK tarafından hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladı. Konut fiyatlarını baskılayacak, isteyene gelir sağlayacak ve isteyeni ev sahibi yapacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini bildiren Bakan Şimşek, SPK'nın hayata geçireceği proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edilebileceği gibi ayni çıkış yaparak ev sahibi olma imkanına da sahip olunabileceğini söyledi.