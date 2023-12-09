Gönül Dağı 117. bölüm izle | TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 117. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı dizi, 9 Aralık 2023 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Aile, dram, komedi ve romantik türdeki yapım, yine kalplere dokunan duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Gönül Dağı 117. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…