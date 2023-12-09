Gönül Dağı 117. bölüm izle | TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Gönül Dağı son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi 9 Aralık Cumartesi akşamı 117. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Veysel, babasının ölümü yüzünden abisi Kenan'ı suçlamaya devam eder. İkili arasında gerilim devam ederken Veysel ailesiyle evden ayrılır. Gönül Dağı 117. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı başrolde buluşturuyor. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 117. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.