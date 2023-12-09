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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 117. bölüm izle | TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 09.12.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 18:35

Gönül Dağı 117. bölüm izle | TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 117. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı dizi, 9 Aralık 2023 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Aile, dram, komedi ve romantik türdeki yapım, yine kalplere dokunan duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Gönül Dağı 117. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…

Gönül Dağı 117. bölüm izle | TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Gönül Dağı son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi 9 Aralık Cumartesi akşamı 117. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Veysel, babasının ölümü yüzünden abisi Kenan'ı suçlamaya devam eder. İkili arasında gerilim devam ederken Veysel ailesiyle evden ayrılır. Gönül Dağı 117. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı başrolde buluşturuyor. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 117. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Gönül Dağı 117. bölüm izle | TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

9 Aralık 2023 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Gönül Dağı 117. bölüm izle | TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları, Muammer'in ölmeden önce vermiş olduğu bir sözü yerine getirmek için çabalar.

Gönül Dağı 117. bölüm izle | TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Selami ile birlikte düğünü sorunsuz bir şekilde bitirmek isteyen Taner ve Ramazan neler yaşayacaktır?

Gönül Dağı 117. bölüm izle | TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Veysel, babasının ölümü yüzünden abisi Kenan'ı suçlamaya devam eder.

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