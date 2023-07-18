2023 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Akdeniz Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması

Akdeniz Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki bölümleri tercih listesine yazacak olan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel çıkışlı olup alanına uygun bir bölüm seçmeyi düşünen adaylar, Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…
2023 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|300+8
280+7
280+7
270+7
|308
287
287
277
|8.295
6.499
5.980
5.881
|516,32898
466,79418
519,28818
503,97136
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|26.038
23.775
22.700
20.713
|487,58796
427,28855
489,55612
466,74087
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
70+2
70+2
70+2
|77
72
72
72
|28.567
38.568
43.700
47.459
|484,19270
406,09401
462,70141
423,47758
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|65.675
59.948
57.700
63.500
|439,92067
381,04378
446,34207
401,53983
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
70+2
70+2
70+2
|77
72
72
72
|71.059
77.124
70.900
68.182
|434,01399
363,64027
431,19324
395,56024
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|101.294
107.429
98.600
100.397
|404,30996
337,04613
401,01481
360,12674
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|118.516
127.140
110.000
103.778
|389,37028
322,33639
389,49959
356,89018
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|123.597
115.096
99.800
75.115
|385,27809
331,01328
399,85296
387,17640
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|210+6
200+5
200+5
200+5
|216
205
205
205
|124.925
120.314
120.000
126.797
|384,23255
327,20658
380,52264
337,46179
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|138.106
120.791
102.000
88.893
|374,32514
326,83675
397,11249
371,70094
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
75+2
70+2
70+2
|88
77
72
72
|161.554
150.810
151.000
162.069
|358,48883
307,20237
355,23223
314,07595
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
35+1
|41
41
41
36
|202.013
209.649
216.000
230.865
|336,33314
278,07555
316,74433
282,43831
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|204.686
224.971
—
—
|335,02844
271,93455
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|208.504
243.432
225.000
236.335
|333,18985
265,13486
312,50788
280,40545
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|212.186
214.232
178.000
158.543
|331,47331
276,23145
337,12356
316,11288
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|213.898
219.182
191.000
176.347
|330,67493
274,25029
329,97174
306,25530
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|219.556
206.106
205.000
237.574
|328,11986
279,56796
322,09022
279,95829
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|242.128
254.117
232.000
239.187
|318,54064
261,51226
309,40365
279,39807
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
26
21
21
|249.993
292.410
291.000
316.675
|315,41066
249,92621
286,09217
256,31621
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
—
—
|1
—
—
—
|263.024
Dolmadı
—
—
|310,48738
Dolmadı
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
35+1
|41
41
41
36
|276.886
301.184
305.000
308.845
|305,58364
247,52291
281,24121
258,26661
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|8
9
8
16
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
—
|3
5
2
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
40+1
|31
31
41
41
|315.576
332.462
338.000
337.550
|293,18698
239,56808
271,13260
251,29175
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
26
21
21
|326.741
360.307
350.000
358.490
|289,95832
232,81943
268,02399
246,65023
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|327.135
341.593
342.000
342.804
|289,84858
237,36809
270,21779
250,09651
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|335.811
337.329
332.000
331.951
|287,40739
238,38653
272,93016
252,59501
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
35+1
|41
41
41
36
|343.565
356.799
349.000
342.238
|285,25123
233,70462
268,27608
250,22132
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|366.697
374.835
343.000
322.390
|279,33097
228,04437
269,75046
254,89781
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
35+1
|41
34
41
36
|366.953
Dolmadı
386.000
386.844
|279,26386
Dolmadı
258,76426
240,88942
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
30+1
|36
36
36
31
|375.180
383.841
365.000
372.824
|277,26220
220,84384
264,02410
243,68922
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
35+1
30+1
|41
39
36
31
|415.846
Dolmadı
387.000
379.272
|268,26717
Dolmadı
258,56377
242,40064
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
35+1
|41
2
41
36
|500.464
Dolmadı
456.000
453.755
|253,10488
Dolmadı
243,72750
228,03538
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Gerontoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
37
62
62
|503.822
Dolmadı
367.000
329.849
|252,58379
Dolmadı
263,52869
253,09601
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
30+1
20+1
|36
1
31
21
|504.329
Dolmadı
457.000
435.971
|252,50930
Dolmadı
243,68416
231,80939
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
25+1
25+1
|31
1
26
19
|538.892
Dolmadı
481.000
Dolmadı
|247,49728
Dolmadı
239,12919
Dolmadı
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|260+7
250+7
240+6
240+6
|267
257
246
246
|18.728
23.180
11.700
17.798
|428,86893
373,03396
431,40881
410,16216
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|53.146
53.001
32.200
41.077
|402,56033
346,46400
403,28908
385,36283
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|89.778
82.157
77.100
88.829
|383,49194
328,99080
375,34173
353,92641
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|98.214
122.579
149.000
191.210
|379,61540
310,61446
343,12099
312,40394
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|101.389
83.802
56.700
63.121
|378,20852
328,14881
386,44804
369,10789
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|134.592
164.258
203.000
274.981
|364,56769
295,79309
324,35386
290,56383
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|177.770
212.142
283.000
605.223
|349,53792
282,28245
301,88689
241,44039
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|221.560
243.353
247.000
242.707
|336,95126
274,79141
311,34427
298,14066
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|238.710
246.106
203.000
186.894
|332,64150
274,19547
324,27034
313,74536
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|245.658
242.541
187.000
186.110
|330,95596
274,97984
329,38376
313,97351
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|249.689
284.779
303.000
338.340
|329,99823
266,26152
297,16805
277,80488
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|287.419
281.855
222.000
207.387
|321,62814
266,83704
318,47514
307,58579
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|295.745
330.191
356.000
381.352
|319,94859
258,04962
285,79059
270,37004
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|330.663
360.407
340.000
328.811
|313,16922
253,16775
289,22442
279,56709
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|342.413
373.109
284.000
271.215
|311,03154
251,20906
301,86162
291,41240
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Kemer Denizcilik Fakültesi
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|348.102
393.097
319.000
318.674
|310,05110
248,22010
293,65266
281,50926
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|358.402
357.996
328.000
320.556
|308,26141
253,54104
291,67839
281,12743
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|365.585
320.047
271.000
247.069
|307,05788
259,78449
305,07480
297,09276
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|371.225
450.848
543.000
761.556
|306,10274
240,35388
255,32203
225,23774
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|380.767
422.521
400.000
414.520
|304,54305
244,09204
277,47546
265,19231
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
35+1
35+1
|41
41
36
36
|382.792
368.303
374.000
413.425
|304,21943
251,94535
282,34173
265,35853
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
—
|52
52
62
—
|386.754
409.564
399.000
—
|303,57906
245,87410
277,74022
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|397.442
395.358
327.000
308.588
|301,90203
247,88591
292,04196
283,48008
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|403.130
413.441
399.000
374.409
|301,02599
245,32672
277,74115
271,51039
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
—
—
—
|72
—
—
—
|416.974
—
—
—
|298,94876
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
70+2
80+2
|82
82
72
82
|452.185
451.626
360.000
329.963
|293,84841
240,25794
285,14429
279,35487
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|501.771
518.187
457.000
435.485
|287,29395
231,82006
267,91831
262,13496
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|513.478
552.999
562.000
544.922
|285,81769
226,06343
252,77535
248,07397
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|535.037
556.915
511.000
519.232
|283,19342
225,18904
259,82973
251,13421
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
65+2
65+2
|62
62
67
67
|535.276
547.814
592.000
622.146
|283,16398
227,13412
248,87123
239,68260
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
2+0
1+0
—
|1
—
1
—
|545.992
Dolmadı
619.000
—
|281,88289
Dolmadı
245,58172
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Pazarlama
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|551.889
568.630
584.000
583.465
|281,20464
221,61425
249,86988
243,76420
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|564.480
585.339
547.000
550.955
|279,74312
205,05098
254,69037
247,38196
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Serik İşletme Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
19
31
31
|603.973
Dolmadı
641.000
688.499
|275,36103
Dolmadı
242,91527
233,12021
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
—
|52
40
52
—
|644.275
Dolmadı
707.000
—
|271,08942
Dolmadı
235,47901
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Serik İşletme Fakültesi
|Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
31
62
62
|650.730
Dolmadı
632.000
635.462
|270,43753
Dolmadı
244,01627
238,31565
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Pazarlama
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
13
41
41
|709.503
Dolmadı
655.000
746.511
|264,69923
Dolmadı
241,30351
227,10030
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|784.395
Dolmadı
—
—
|257,85510
Dolmadı
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|11.661
10.291
8.660
9.767
|440,38481
409,82195
430,68082
421,86465
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|15.067
14.849
13.800
13.239
|427,35490
391,55011
407,06126
406,33920
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|19.795
19.306
17.200
16.919
|411,94150
376,04298
394,25782
391,40585
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|26.690
23.539
23.100
23.407
|391,92300
362,24193
373,49767
367,31731
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|32.318
29.717
28.500
29.583
|376,28054
342,90791
355,20803
346,72293
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|33.257
29.740
25.800
27.034
|373,83914
342,83310
363,93323
355,07112
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|38.112
35.367
33.300
33.042
|360,83476
325,39346
339,43519
335,71632
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
50+2
40+1
|41
41
52
41
|45.094
40.085
38.000
37.856
|342,80679
310,56838
323,97543
321,07079
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|48.982
48.807
46.900
58.720
|333,03508
283,43366
296,33490
261,50871
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|62.214
65.943
61.400
59.948
|300,84877
236,20877
254,58760
258,42618
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|9.660
6.927
8.790
9.752
|420,58652
383,55117
408,36721
409,93640
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|11.854
13.069
10.800
12.978
|415,82022
367,95748
403,18631
403,28841
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|17.152
16.069
15.000
15.703
|407,06846
362,63544
394,71916
398,69906
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
65+2
|52
52
62
67
|23.057
15.069
15.200
17.580
|399,56067
364,28468
394,42676
396,01508
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
100+3
100+3
|82
82
103
103
|40.376
43.931
37.200
41.233
|383,94826
333,37682
368,28703
372,69471
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|60.778
52.542
43.400
59.564
|371,19662
327,57870
363,31145
361,19622
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|62.330
67.722
54.800
60.133
|370,33063
318,99475
355,66137
360,88478
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|82.832
88.042
72.500
71.841
|360,54407
309,71254
345,65462
354,82912
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|99.152
108.032
86.100
69.807
|354,15947
302,02193
339,23600
355,81862
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Sinema ve Televizyon
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|112.110
120.168
96.300
101.096
|349,57272
297,91109
334,95480
342,56576
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|129.155
119.240
99.500
104.908
|344,12782
298,22801
333,74150
341,14464
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|131.216
141.756
95.800
97.623
|343,50956
291,21674
335,17691
343,92471
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|137.334
149.684
130.000
165.420
|341,72967
288,98255
322,71742
322,66736
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|143.535
179.891
120.000
117.925
|340,03265
281,19374
325,98353
336,60793
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
135+4
150+4
150+4
|139
139
154
154
|155.797
125.483
77.900
77.110
|336,66950
296,22659
343,04859
352,43734
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|167.881
180.480
150.000
141.161
|333,60560
281,05042
316,51779
329,36821
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|169.426
189.863
139.000
135.750
|333,23611
278,82524
319,78240
331,00805
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|203.181
248.390
163.000
165.990
|325,58227
266,68624
312,97649
322,52445
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|242.191
259.971
209.000
230.895
|317,85418
264,53366
301,25029
307,50837
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|244.773
283.669
229.000
268.249
|317,39365
260,32849
296,92553
300,08631
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|378.464
384.171
—
—
|296,55786
245,03749
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|388.104
346.343
313.000
323.900
|295,27220
250,44212
280,16551
290,10992
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|363,08938
317,00229
|326.575
275.082
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|362,89508
298,72061
|327.550
366.829
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|343,67701
293,23480
|432.698
400.335
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|343,46668
293,11402
|434.027
401.139
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|334,22837
284,17269
|495.610
462.685