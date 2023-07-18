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Haberler Fotohaber 2023 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Akdeniz Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 16:06

2023 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Akdeniz Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması

Akdeniz Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki bölümleri tercih listesine yazacak olan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel çıkışlı olup alanına uygun bir bölüm seçmeyi düşünen adaylar, Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023: Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Akdeniz Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanlarını inceleyen adaylara tercih sürecinde yol gösteriyor. Üniversite taban puanları için yayınlanan güncel tablo ile bu okul bünyesinde eğitim veren fakülte ve bölümlerin kontenjanları belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan güncel veriler arasında Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları da yer aldı. İşte 2023 Akdeniz Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023: Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 300+8
280+7
280+7
270+7		 308
287
287
277		 8.295
6.499
5.980
5.881		 516,32898
466,79418
519,28818
503,97136
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 26.038
23.775
22.700
20.713		 487,58796
427,28855
489,55612
466,74087
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 75+2
70+2
70+2
70+2		 77
72
72
72		 28.567
38.568
43.700
47.459		 484,19270
406,09401
462,70141
423,47758
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 65.675
59.948
57.700
63.500		 439,92067
381,04378
446,34207
401,53983
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
70+2
70+2
70+2		 77
72
72
72		 71.059
77.124
70.900
68.182		 434,01399
363,64027
431,19324
395,56024

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 101.294
107.429
98.600
100.397		 404,30996
337,04613
401,01481
360,12674
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 118.516
127.140
110.000
103.778		 389,37028
322,33639
389,49959
356,89018
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 123.597
115.096
99.800
75.115		 385,27809
331,01328
399,85296
387,17640
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 210+6
200+5
200+5
200+5		 216
205
205
205		 124.925
120.314
120.000
126.797		 384,23255
327,20658
380,52264
337,46179
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 138.106
120.791
102.000
88.893		 374,32514
326,83675
397,11249
371,70094
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 85+3
75+2
70+2
70+2		 88
77
72
72		 161.554
150.810
151.000
162.069		 358,48883
307,20237
355,23223
314,07595
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
35+1		 41
41
41
36		 202.013
209.649
216.000
230.865		 336,33314
278,07555
316,74433
282,43831
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 204.686
224.971

 335,02844
271,93455
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 208.504
243.432
225.000
236.335		 333,18985
265,13486
312,50788
280,40545
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 212.186
214.232
178.000
158.543		 331,47331
276,23145
337,12356
316,11288
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 213.898
219.182
191.000
176.347		 330,67493
274,25029
329,97174
306,25530
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 219.556
206.106
205.000
237.574		 328,11986
279,56796
322,09022
279,95829
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 242.128
254.117
232.000
239.187		 318,54064
261,51226
309,40365
279,39807
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
26
21
21		 249.993
292.410
291.000
316.675		 315,41066
249,92621
286,09217
256,31621
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0

 1


 263.024
Dolmadı

 310,48738
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
35+1		 41
41
41
36		 276.886
301.184
305.000
308.845		 305,58364
247,52291
281,24121
258,26661
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 8
9
8
16		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023: Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
 3
5
2
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
40+1		 31
31
41
41		 315.576
332.462
338.000
337.550		 293,18698
239,56808
271,13260
251,29175
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
26
21
21		 326.741
360.307
350.000
358.490		 289,95832
232,81943
268,02399
246,65023
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 327.135
341.593
342.000
342.804		 289,84858
237,36809
270,21779
250,09651
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 335.811
337.329
332.000
331.951		 287,40739
238,38653
272,93016
252,59501
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
35+1		 41
41
41
36		 343.565
356.799
349.000
342.238		 285,25123
233,70462
268,27608
250,22132
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 366.697
374.835
343.000
322.390		 279,33097
228,04437
269,75046
254,89781
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
35+1		 41
34
41
36		 366.953
Dolmadı
386.000
386.844		 279,26386
Dolmadı
258,76426
240,88942
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
30+1		 36
36
36
31		 375.180
383.841
365.000
372.824		 277,26220
220,84384
264,02410
243,68922
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
35+1
30+1		 41
39
36
31		 415.846
Dolmadı
387.000
379.272		 268,26717
Dolmadı
258,56377
242,40064
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
35+1		 41
2
41
36		 500.464
Dolmadı
456.000
453.755		 253,10488
Dolmadı
243,72750
228,03538
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Gerontoloji
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
37
62
62		 503.822
Dolmadı
367.000
329.849		 252,58379
Dolmadı
263,52869
253,09601
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
30+1
20+1		 36
1
31
21		 504.329
Dolmadı
457.000
435.971		 252,50930
Dolmadı
243,68416
231,80939
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
25+1
25+1		 31
1
26
19		 538.892
Dolmadı
481.000
Dolmadı		 247,49728
Dolmadı
239,12919
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 260+7
250+7
240+6
240+6		 267
257
246
246		 18.728
23.180
11.700
17.798		 428,86893
373,03396
431,40881
410,16216
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 53.146
53.001
32.200
41.077		 402,56033
346,46400
403,28908
385,36283
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 89.778
82.157
77.100
88.829		 383,49194
328,99080
375,34173
353,92641
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 98.214
122.579
149.000
191.210		 379,61540
310,61446
343,12099
312,40394
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 101.389
83.802
56.700
63.121		 378,20852
328,14881
386,44804
369,10789
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 134.592
164.258
203.000
274.981		 364,56769
295,79309
324,35386
290,56383
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 177.770
212.142
283.000
605.223		 349,53792
282,28245
301,88689
241,44039
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 221.560
243.353
247.000
242.707		 336,95126
274,79141
311,34427
298,14066
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 238.710
246.106
203.000
186.894		 332,64150
274,19547
324,27034
313,74536
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023: Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 245.658
242.541
187.000
186.110		 330,95596
274,97984
329,38376
313,97351
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 249.689
284.779
303.000
338.340		 329,99823
266,26152
297,16805
277,80488
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 287.419
281.855
222.000
207.387		 321,62814
266,83704
318,47514
307,58579
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 295.745
330.191
356.000
381.352		 319,94859
258,04962
285,79059
270,37004
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 330.663
360.407
340.000
328.811		 313,16922
253,16775
289,22442
279,56709
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 342.413
373.109
284.000
271.215		 311,03154
251,20906
301,86162
291,41240
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Kemer Denizcilik Fakültesi		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 348.102
393.097
319.000
318.674		 310,05110
248,22010
293,65266
281,50926
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 358.402
357.996
328.000
320.556		 308,26141
253,54104
291,67839
281,12743
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 365.585
320.047
271.000
247.069		 307,05788
259,78449
305,07480
297,09276
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 371.225
450.848
543.000
761.556		 306,10274
240,35388
255,32203
225,23774
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 380.767
422.521
400.000
414.520		 304,54305
244,09204
277,47546
265,19231
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
35+1
35+1		 41
41
36
36		 382.792
368.303
374.000
413.425		 304,21943
251,94535
282,34173
265,35853
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
 52
52
62
 386.754
409.564
399.000
 303,57906
245,87410
277,74022
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 397.442
395.358
327.000
308.588		 301,90203
247,88591
292,04196
283,48008
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 403.130
413.441
399.000
374.409		 301,02599
245,32672
277,74115
271,51039
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 70+2


 72


 416.974


 298,94876
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
70+2
80+2		 82
82
72
82		 452.185
451.626
360.000
329.963		 293,84841
240,25794
285,14429
279,35487
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 501.771
518.187
457.000
435.485		 287,29395
231,82006
267,91831
262,13496
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 513.478
552.999
562.000
544.922		 285,81769
226,06343
252,77535
248,07397
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 535.037
556.915
511.000
519.232		 283,19342
225,18904
259,82973
251,13421
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
65+2
65+2		 62
62
67
67		 535.276
547.814
592.000
622.146		 283,16398
227,13412
248,87123
239,68260
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Finans ve Bankacılık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
2+0
1+0
 1

1
 545.992
Dolmadı
619.000
 281,88289
Dolmadı
245,58172
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Pazarlama
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 551.889
568.630
584.000
583.465		 281,20464
221,61425
249,86988
243,76420
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 564.480
585.339
547.000
550.955		 279,74312
205,05098
254,69037
247,38196
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Serik İşletme Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
19
31
31		 603.973
Dolmadı
641.000
688.499		 275,36103
Dolmadı
242,91527
233,12021
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
 52
40
52
 644.275
Dolmadı
707.000
 271,08942
Dolmadı
235,47901
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Serik İşletme Fakültesi		 Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
31
62
62		 650.730
Dolmadı
632.000
635.462		 270,43753
Dolmadı
244,01627
238,31565
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Pazarlama
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
13
41
41		 709.503
Dolmadı
655.000
746.511		 264,69923
Dolmadı
241,30351
227,10030
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
1+0

 1


 784.395
Dolmadı

 257,85510
Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 11.661
10.291
8.660
9.767		 440,38481
409,82195
430,68082
421,86465
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 15.067
14.849
13.800
13.239		 427,35490
391,55011
407,06126
406,33920
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 19.795
19.306
17.200
16.919		 411,94150
376,04298
394,25782
391,40585
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023: Akdeniz Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 26.690
23.539
23.100
23.407		 391,92300
362,24193
373,49767
367,31731
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 32.318
29.717
28.500
29.583		 376,28054
342,90791
355,20803
346,72293
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 33.257
29.740
25.800
27.034		 373,83914
342,83310
363,93323
355,07112
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 38.112
35.367
33.300
33.042		 360,83476
325,39346
339,43519
335,71632
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
50+2
40+1		 41
41
52
41		 45.094
40.085
38.000
37.856		 342,80679
310,56838
323,97543
321,07079
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 48.982
48.807
46.900
58.720		 333,03508
283,43366
296,33490
261,50871
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 62.214
65.943
61.400
59.948		 300,84877
236,20877
254,58760
258,42618
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 1+0








AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 9.660
6.927
8.790
9.752		 420,58652
383,55117
408,36721
409,93640
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 11.854
13.069
10.800
12.978		 415,82022
367,95748
403,18631
403,28841
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 17.152
16.069
15.000
15.703		 407,06846
362,63544
394,71916
398,69906
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
65+2		 52
52
62
67		 23.057
15.069
15.200
17.580		 399,56067
364,28468
394,42676
396,01508
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
100+3
100+3		 82
82
103
103		 40.376
43.931
37.200
41.233		 383,94826
333,37682
368,28703
372,69471
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 60.778
52.542
43.400
59.564		 371,19662
327,57870
363,31145
361,19622
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 62.330
67.722
54.800
60.133		 370,33063
318,99475
355,66137
360,88478
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 82.832
88.042
72.500
71.841		 360,54407
309,71254
345,65462
354,82912
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 99.152
108.032
86.100
69.807		 354,15947
302,02193
339,23600
355,81862
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Sinema ve Televizyon
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 112.110
120.168
96.300
101.096		 349,57272
297,91109
334,95480
342,56576
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 129.155
119.240
99.500
104.908		 344,12782
298,22801
333,74150
341,14464
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 131.216
141.756
95.800
97.623		 343,50956
291,21674
335,17691
343,92471
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 137.334
149.684
130.000
165.420		 341,72967
288,98255
322,71742
322,66736
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 143.535
179.891
120.000
117.925		 340,03265
281,19374
325,98353
336,60793
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 135+4
135+4
150+4
150+4		 139
139
154
154		 155.797
125.483
77.900
77.110		 336,66950
296,22659
343,04859
352,43734
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 167.881
180.480
150.000
141.161		 333,60560
281,05042
316,51779
329,36821
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 169.426
189.863
139.000
135.750		 333,23611
278,82524
319,78240
331,00805
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 203.181
248.390
163.000
165.990		 325,58227
266,68624
312,97649
322,52445
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 242.191
259.971
209.000
230.895		 317,85418
264,53366
301,25029
307,50837
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 244.773
283.669
229.000
268.249		 317,39365
260,32849
296,92553
300,08631
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 378.464
384.171

 296,55786
245,03749
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Manavgat Turizm Fakültesi		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 388.104
346.343
313.000
323.900		 295,27220
250,44212
280,16551
290,10992
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 363,08938
317,00229		 326.575
275.082
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 362,89508
298,72061		 327.550
366.829
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 343,67701
293,23480		 432.698
400.335
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 343,46668
293,11402		 434.027
401.139
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 334,22837
284,17269		 495.610
462.685
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