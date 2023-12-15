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Haberler Fotohaber BEDAŞ’DAN UYARI: İSTANBUL’DA 17 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi
Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 09:42

BEDAŞ’DAN UYARI: İSTANBUL’DA 17 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

Son dakika İstanbul'da elektrik kesintisi en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden bugün 15 Aralık 2023 bugün 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Özellikle Bahçelievler, Çatalca, Şİşli, Beşiktaş ve Kâğıthane ve birçok ilçede kesinti merkezi olacak. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 17 ilçenin mahalle ve sokak bilgilerine yer verildi. Bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, ne zaman kesilecek? 15 Aralık 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi detayları…

BEDAŞ’DAN UYARI: İSTANBUL’DA 17 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

15 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbulluların gündeminde yerini aldı. BEDAŞ, bugün 17 ilçede planlı elektrik kesintisi olacak m, nelerde elektrik kesintisi olacak? Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve detayları…

BEDAŞ’DAN UYARI: İSTANBUL’DA 17 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk / TAYAKADIN mah FİKRET BEY sk bölgelerinde 15/12/2023 01:00:00 - 15/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEDAŞ’DAN UYARI: İSTANBUL’DA 17 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ’DAN UYARI: İSTANBUL’DA 17 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 15., ZÜMRÜT sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ’DAN UYARI: İSTANBUL’DA 17 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ


İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, ITRİ, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah BAŞA, BAŞLIK, BİLGİN, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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