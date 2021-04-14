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Haberler FotoHaber Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Hesabı Nasıl Silinir

Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Hesabı Nasıl Silinir

Türkiye'de ve dünya üzerinde en çok sevilen ve en fazla kullanıcısı olan , her geçen gün üye sayısını arttırmaya devam ediyor. Bazı kişiler çeşitli nedenlerden dolayı hesaplarını kapatmak isterken, bu işlemi nasıl ve nereden yapacağı konusunda ise araştırmalar yapıyor. hesap silme işleminin uygulamada yapılamamasından dolayı bu konuda soru işaretleri kafalara takılıyor. İnstagram silme linki 2021 ile bu işlemi uygulamak için kısayol bağlantı ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Geçici ya da kalıcı olarak İnstagram silme ve kapatma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Instagram hesabı nasıl silinir? İşte, geçici ve kalıcı İnstagram hesap silme ve Instagram kapatma ekranı…

Giriş Tarihi: 14.04.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:00
Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

İnstagram silme işleminin ayrıntıları bu platformun kullanıcıları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Uygulamada henüz bu özelliğin aktif olmaması İnstagram hesabı nasıl silinir sorusunun cevabının araştırılmasına neden oluyor. hesap silme linki 2021 ile hesabınızı geçici ya da kalıcı olarak silmek için doğru yerdesiniz. İnstagram hesap silme adımlarını en ince ayrıntısıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz. hesap silme ve işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 linki Türkçe!

INSTAGRAM HESAP SİLME VE KAPATMA LİNKİ 2021

Instagram hesap silme ve kapatma işleminizi kısayoldan gerçekleştirmek için doğru yerdesiniz. Arama motorunda uzun uzun dolaşmadan doğrudan Instagram hesap silme ve kapatma ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Instagram hesap silme ve kapatma linki ile işlem yapmak için;

  • Aşağıda yer alan Instagram hesap silme görseline tıklayarak doğrudan işlemi yapacağınız sayfaya gidin.
  • Ayarlar penceresi üzerinden hesabını silme nedeninizi belirleyin.
  • İşleme devam etmek için kullanıcı şifrenizi girin.
  • Sayfanın en altında bulunan hesabımı kalıcı olarak sil butonuna tıkladığınız profiliniz ortadan kalkacak.
  • 28 gün boyunca hesabınıza bir daha girmediğiniz takdirde silme işleminiz tamamlanacak.
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Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

Yukarıda yer alan adımları okuyup öğrendikten sonra aşağıdaki bağlantıyaa tıklayarak doğrudan hesap silme sayfasına ulaşabilirsiniz. Instagram hesabı silme işlemini tamamladıktan sonra 28 gün boyunca hesabı açmamanız gerekir. Aksi halde hesabınız yeniden aktif hale gelecektir. Hesabınız aktif hale geldiğinde tekrar bu işlemi yapmak zorunda kalacaksınız.

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

INSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUR?

  • Instagram hesap dondurma işlemi için öncelikle Instagram uygulamasına bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş gerçekleştirin.
  • Daha sona sağ üst kısımdaki simgesine tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçiniz.
  • Ardından aşağıya doğru inin ve sağ altta bulunan "Hesabımı geçici olarak kapat'a" tıklayın.
Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

  • Buradan "Hesabını neden kapatıyorsun?" Sorusunun yanındaki menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar giriniz.
  • Son aşama ise "Hesabı Geçici Olarak Kapat'a" tıklayın. Bu şekilde hesabınızı geçici olarak kapatmış olacaksınız. Hesap dondurma işleminin ardından tekrar açma isterseniz eğer 1 hafta içinde tekrar giriş yapınız. Bu şekilde tekrar şifreniz ve kullanıcı adınız ile girebilirsiniz. Haftada bir kere deneme şansınız bulunmaktadır.
Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

Instagram Hesap Silme 2021 - Geçici, Kalıcı İnstagram Silme, Kapatma Linki Ve Instagram Nasıl Silinir

DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

hesabını donduran kullanıcılar nasıl tekrar açabileceklerinin yolunu aramaktadırlar. Tekrar hesabını açmak için şu adımları takip ediniz:

Öncelikle Instagram hesabına yeniden ulaşmak için 1 veya 2 gün gibi bir süre zarfında beklemeniz gerekiyor.

Eğer ki bu süre içinde giriş yapmaya çalışırsanız "hatalı kullanıcı adı veya şifre" uyarısı ile karşılaşırsınız.

Bunun için yapmanız gereken ise 24-48 saat süresini doldurmak ve sonra tekrar giriş yapmayı denemeniz gerekiyor.

Daha sonra Giriş yapmak için tarayıcıdan Instagram adresine giriniz.

Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde Instagram hesabına ulaşılabilmektedir.

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