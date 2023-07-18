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Haberler Fotohaber İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:44

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM YKS kılavuzu ile gerçekleştirilecek üniversite tercihleri için geri sayım başladı. YÖK ATLAS üzerinde taban ve tavan puanları araştırılıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık İTÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bölüm bölüm araştırılıyor. Öte yandan üniversitedeki fakülte, akademik kadro, ulaşım seçenekleri de sorgulanıyor. Peki, İTÜ bölümleri neler? İşte, 2023 İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri gündemdeki yerini aldı. YÖK ATLAS üniversite YKS taban puanları kapsamında araştırılanlar arasında İTÜ de yer alıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu inceleniyor. Lisans ve önlisans bölümlerinin bulunduğu üniversite tüm özellikleri ile sorgulanıyor. İşte, 2023 İTÜ taban puanları...

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İTÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. İnşaat Fakültesi
  2. Mimarlık Fakültesi
  3. Makina Fakültesi
  4. Elektrik-Elektronik Fakültesi
  5. Denizcilik Fakültesi
  6. Kimya-Metalurji Fakültesi
  7. İşletme Fakültesi
  8. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
  9. Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi
  10. Maden Fakültesi
  11. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
  12. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
  13. Fen-Edebiyat Fakültesi

İşte bölümler ve taban puanları:

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İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 1.179
1.821
2.450
2.580		 539,22704
495,19952
531,68185
519,20048
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 1.686
2.861
4.200
 536,37088
486,02770
524,80716
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.580
3.248
3.780
3.470		 532,11871
483,00897
526,27015
514,35598
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 3.437
4.810
5.750
5.726		 528,81826
473,86016
519,89942
504,52188
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 4.670
5.921
6.870
6.483		 525,09606
468,99682
516,99957
501,77771
İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uçak Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 4.973
6.019
5.980
6.144		 524,25167
468,63334
519,29122
502,96542
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 5.178
7.560
9.160
8.302		 523,74226
462,80752
511,70520
495,63376
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 6.898
9.098
9.670
10.613		 519,53652
457,84184
510,74115
489,19881
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi		 Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 7.820
10.324
11.600
13.782		 517,40975
454,29643
507,00869
481,25092
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
60+2		 62
72
72
62		 8.127
11.505
12.700
14.448		 516,77022
451,11459
504,89395
479,67136
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 9.285
14.029
15.400
16.685		 514,34252
445,31247
500,42662
474,82760
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Elektrik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 10.180
14.730
15.100
13.046		 512,58077
443,76417
500,90144
483,03027
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.646
18.238
21.700
25.797		 511,66215
436,66205
490,97190
457,61793
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0

 10
10

 12.716
41.430

 507,86648
402,48826
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Makine Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 13.032
16.356
15.400
12.514		 507,30000
440,40845
500,38437
484,30490
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 15.860
21.623
19.800
19.341		 502,58555
430,74369
493,67499
469,30738
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 20.044
27.971
31.100
32.964		 496,13795
420,70682
478,20076
445,49892
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.660
31.570
31.800
32.150		 490,83578
415,49998
477,35175
446,86862
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0

 10
10

 25.072
64.053

 488,88832
376,74402
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 26.082
32.927
32.100
33.135		 487,50891
413,55053
476,92311
445,25093
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
60+2		 62
72
72
62		 27.349
29.045
23.200
16.990		 485,78822
419,09909
488,76903
474,15344
İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 30.161
37.851
36.700
37.321		 482,01974
407,04279
471,24282
438,53048
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0


 7


 30.872


 481,12570
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 33.422
42.355
46.900
55.618		 477,85290
401,39031
458,82496
411,97811
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 55+2
60+2
60+2
60+2		 57
62
62
62		 33.448
41.303
40.900
41.821		 477,81642
402,64094
466,00383
431,69790
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
7+0

 10
7

 34.044
65.756

 477,02586
374,95289
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0


 2


 37.359


 472,83963
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
20+0

 20
20

 38.519
202.225

 471,42126
281,24222
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
110+3
110+3
110+3		 103
113
113
113		 39.874
39.683
35.900
27.657		 469,75174
404,67468
472,15724
454,36221
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnşaat Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 42.087
45.349
38.700
27.614		 467,11374
397,81618
468,70993
454,44985
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 8+0


 8


 43.072


 465,93269
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 43.135
56.018
37.100
75.899		 465,86730
385,35098
470,69417
386,27244
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 44.630
50.798
51.700
55.985		 464,02787
391,31936
453,21603
411,51024
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 45.062
51.553
53.100
48.496		 463,51345
390,40696
451,60563
421,92936
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
8+0

 10
8

 51.176
135.383

 456,23851
316,78217
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 56.164
65.133
76.900
84.831		 450,47952
375,57694
424,31043
376,03518
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 60.217
67.173
62.200
56.301		 445,95290
373,49070
441,20929
411,09925
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
80+2
80+2
80+2		 62
82
82
82		 61.103
70.086
71.100
75.849		 444,92616
370,53073
431,03064
386,33283
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 15+0


 15


 62.768


 443,04364
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
95+3
95+3
95+3		 77
98
98
98		 63.451
77.658
81.100
90.756		 442,32802
363,11913
419,67324
369,74606
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnşaat Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 180+5
190+5
190+5
190+5		 185
195
195
195		 64.850
68.242
59.300
56.926		 440,81624
372,40758
444,44115
410,28324
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnşaat Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.447
72.578
70.700
70.546		 439,04770
368,07253
431,38165
392,68542
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0

 1


 67.011
Dolmadı

 438,41891
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
60+2
60+2
60+2		 41
62
62
62		 70.095
73.718
67.600
56.927		 435,03197
366,93190
435,09489
410,28307
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnşaat Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 72.365
80.975
82.500
84.711		 432,58718
359,86319
418,14782
376,16260
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi		 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 74.046
81.374
82.500
82.933		 430,87314
359,47652
418,15255
378,19614
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 76.116
94.535
81.500
102.277		 428,67394
347,74948
419,24156
358,29303
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Maden Fakültesi		 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 76.573
90.761
98.900
100.328		 428,21417
350,99392
400,79153
360,19556
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0

 7
7

 77.591
138.231

 427,21278
314,90020
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