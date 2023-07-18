İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri gündemdeki yerini aldı. YÖK ATLAS üniversite YKS taban puanları kapsamında araştırılanlar arasında İTÜ de yer alıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu inceleniyor. Lisans ve önlisans bölümlerinin bulunduğu üniversite tüm özellikleri ile sorgulanıyor. İşte, 2023 İTÜ taban puanları...