İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM YKS kılavuzu ile gerçekleştirilecek üniversite tercihleri için geri sayım başladı. YÖK ATLAS üzerinde taban ve tavan puanları araştırılıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık İTÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bölüm bölüm araştırılıyor. Öte yandan üniversitedeki fakülte, akademik kadro, ulaşım seçenekleri de sorgulanıyor. Peki, İTÜ bölümleri neler? İşte, 2023 İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|1.179
1.821
2.450
2.580
|539,22704
495,19952
531,68185
519,20048
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|1.686
2.861
4.200
—
|536,37088
486,02770
524,80716
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.580
3.248
3.780
3.470
|532,11871
483,00897
526,27015
514,35598
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|3.437
4.810
5.750
5.726
|528,81826
473,86016
519,89942
504,52188
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|4.670
5.921
6.870
6.483
|525,09606
468,99682
516,99957
501,77771
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|4.973
6.019
5.980
6.144
|524,25167
468,63334
519,29122
502,96542
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|5.178
7.560
9.160
8.302
|523,74226
462,80752
511,70520
495,63376
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|6.898
9.098
9.670
10.613
|519,53652
457,84184
510,74115
489,19881
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|7.820
10.324
11.600
13.782
|517,40975
454,29643
507,00869
481,25092
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
60+2
|62
72
72
62
|8.127
11.505
12.700
14.448
|516,77022
451,11459
504,89395
479,67136
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|9.285
14.029
15.400
16.685
|514,34252
445,31247
500,42662
474,82760
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Elektrik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|10.180
14.730
15.100
13.046
|512,58077
443,76417
500,90144
483,03027
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.646
18.238
21.700
25.797
|511,66215
436,66205
490,97190
457,61793
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|12.716
41.430
—
—
|507,86648
402,48826
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Makine Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|13.032
16.356
15.400
12.514
|507,30000
440,40845
500,38437
484,30490
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|15.860
21.623
19.800
19.341
|502,58555
430,74369
493,67499
469,30738
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|20.044
27.971
31.100
32.964
|496,13795
420,70682
478,20076
445,49892
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.660
31.570
31.800
32.150
|490,83578
415,49998
477,35175
446,86862
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|25.072
64.053
—
—
|488,88832
376,74402
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|26.082
32.927
32.100
33.135
|487,50891
413,55053
476,92311
445,25093
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
60+2
|62
72
72
62
|27.349
29.045
23.200
16.990
|485,78822
419,09909
488,76903
474,15344
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|30.161
37.851
36.700
37.321
|482,01974
407,04279
471,24282
438,53048
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|30.872
—
—
—
|481,12570
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|33.422
42.355
46.900
55.618
|477,85290
401,39031
458,82496
411,97811
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|55+2
60+2
60+2
60+2
|57
62
62
62
|33.448
41.303
40.900
41.821
|477,81642
402,64094
466,00383
431,69790
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
7+0
—
—
|10
7
—
—
|34.044
65.756
—
—
|477,02586
374,95289
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|37.359
—
—
—
|472,83963
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|38.519
202.225
—
—
|471,42126
281,24222
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
110+3
110+3
110+3
|103
113
113
113
|39.874
39.683
35.900
27.657
|469,75174
404,67468
472,15724
454,36221
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnşaat Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|42.087
45.349
38.700
27.614
|467,11374
397,81618
468,70993
454,44985
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|43.072
—
—
—
|465,93269
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|43.135
56.018
37.100
75.899
|465,86730
385,35098
470,69417
386,27244
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|44.630
50.798
51.700
55.985
|464,02787
391,31936
453,21603
411,51024
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|45.062
51.553
53.100
48.496
|463,51345
390,40696
451,60563
421,92936
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
8+0
—
—
|10
8
—
—
|51.176
135.383
—
—
|456,23851
316,78217
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|56.164
65.133
76.900
84.831
|450,47952
375,57694
424,31043
376,03518
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kimya-Metalurji Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|60.217
67.173
62.200
56.301
|445,95290
373,49070
441,20929
411,09925
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|61.103
70.086
71.100
75.849
|444,92616
370,53073
431,03064
386,33283
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|62.768
—
—
—
|443,04364
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
95+3
95+3
95+3
|77
98
98
98
|63.451
77.658
81.100
90.756
|442,32802
363,11913
419,67324
369,74606
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnşaat Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|180+5
190+5
190+5
190+5
|185
195
195
195
|64.850
68.242
59.300
56.926
|440,81624
372,40758
444,44115
410,28324
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnşaat Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.447
72.578
70.700
70.546
|439,04770
368,07253
431,38165
392,68542
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|67.011
Dolmadı
—
—
|438,41891
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|70.095
73.718
67.600
56.927
|435,03197
366,93190
435,09489
410,28307
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnşaat Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|72.365
80.975
82.500
84.711
|432,58718
359,86319
418,14782
376,16260
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|74.046
81.374
82.500
82.933
|430,87314
359,47652
418,15255
378,19614
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|76.116
94.535
81.500
102.277
|428,67394
347,74948
419,24156
358,29303
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Maden Fakültesi
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|76.573
90.761
98.900
100.328
|428,21417
350,99392
400,79153
360,19556
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
—
—
|7
7
—
—
|77.591
138.231
—
—
|427,21278
314,90020
—
—