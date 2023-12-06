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Haberler Fotohaber İTÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihi ve meslek branşları: 2023 İTÜ KPSS şartlı 80 sözleşmeli personel alımına başladı!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:55

İTÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihi ve meslek branşları: 2023 İTÜ KPSS şartlı 80 sözleşmeli personel alımına başladı!

KPSS şartlı İTÜ personel alımı başladı. Buna göre KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanına göre vatandaşlar başvuru yapabiliyor. İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 80 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyruldu. Sözleşmeli personel alımı hakkında tüm detaylar belli oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) personel alımı ve başvuru şartları, branşları ve detaylar

İTÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihi ve meslek branşları: 2023 İTÜ KPSS şartlı 80 sözleşmeli personel alımına başladı!

İstanbul Üniversitesi (İTÜ) sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite bünyesinde çalışacak 80 personel alımı yapılacak. KPSS şartlı personel alımı için başvuru şartları, nitelikler ve kontenjanlar açıklandı. Açıklandığından itibaren İTÜ personel alımı, başvuru tarihleri ve başvuru şartları merak ediliyor. İtü personel alımı başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjanlar...

İTÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihi ve meslek branşları: 2023 İTÜ KPSS şartlı 80 sözleşmeli personel alımına başladı!

İTÜ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

e) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

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İTÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihi ve meslek branşları: 2023 İTÜ KPSS şartlı 80 sözleşmeli personel alımına başladı!

İTÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN

İTÜ personel alımı ilanlarına 4 Aralık 2023 tarihinde başvurular başladı ve 18 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

İTÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihi ve meslek branşları: 2023 İTÜ KPSS şartlı 80 sözleşmeli personel alımına başladı!

İTÜ PERSONEL ALIMI BRANŞLARI VE KONTENJANLARI

İTÜ personel alımı başvurularında şu meslek grupları için kontenjan açtı:

Kadın Büro Personeli (3), Büro Personeli (18), Erkek Temizlik Personeli (5), Temizlik Personeli (35), Koruma ve Güvenlik Görevlisi (6), Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi(5), Mühendis (7), Teknisyen(1)

İTÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihi ve meslek branşları: 2023 İTÜ KPSS şartlı 80 sözleşmeli personel alımına başladı!

İTÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU

İTÜ personel alım ilanı başvuruları için üniversitenin personel daire başkanlığı resmi sitesi kullanılmaktadır.

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