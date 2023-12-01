Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir, Nursema’yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti’nin Dilruba’sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve bir abisi ve bir erkek kardeşi vardır. İlk ismi olan Farah, ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'dan gelmektedir.

Farah Zeynep Abdullah, ailesinin kökenlerini şöyle belirtmiştir:

''Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak Ordusu'nda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972'de Irak'a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Pljevlja (Taşlıca)'dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini'den kaçarak Türkiye'ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna'ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel'e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi'nden sonra Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum!''