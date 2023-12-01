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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir, Nursema’yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti’nin Dilruba’sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 12:40

Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir, Nursema’yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti’nin Dilruba’sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma dominant karakteriyle dikkat çeken Dilruba dahil oluyor. Dilruba karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Nursema'yla bağlantısı olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir, Nursema'yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti'nin Dilruba'sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Farah Zeynep Abdullah hakkında bilgiler…

Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir? Nursema’yla bağlantısı var! Kızılcık Şerbeti’nin Dilruba’sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin Cuma akşamı yayına verdiği dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı bir araya getiren diziye yeni bir isim dahil oldu. Farah Zeynep Abdullah, dominant bir kadın olan Dilruba karakterine hayat verecek. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin Nursema ile bir bağlantısı olacak. Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Dilruba'sı Farah Zeynep Abdullah hayatı hakkında merak edilenler…

Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir? Nursema’yla bağlantısı var! Kızılcık Şerbeti’nin Dilruba’sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, 1 Aralık Cuma akşamı 41. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Dilruba karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir? Nursema’yla bağlantısı var! Kızılcık Şerbeti’nin Dilruba’sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ DİLRUBA KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümüne konuk oluyor!

Abdullah, dizinin yeni bölümünde Dilruba karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni karakterin Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema'yla bağlantısı olacak.

Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir? Nursema’yla bağlantısı var! Kızılcık Şerbeti’nin Dilruba’sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nursema'nın yurt dışında yaşayan, liseden arkadaşı olan Dilruba bölümde Ünallar'ın evini ziyaret edecek.

Nursema, Pembe ve Doğa'nın misafiri olan Dilruba, dominant karakteriyle dikkatleri çekecek.

Hisleri oldukça kuvvetli olan Dilruba'nın, aileye vereceği haber dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir? Nursema’yla bağlantısı var! Kızılcık Şerbeti’nin Dilruba’sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve bir abisi ve bir erkek kardeşi vardır. İlk ismi olan Farah, ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'dan gelmektedir.

Farah Zeynep Abdullah, ailesinin kökenlerini şöyle belirtmiştir:

''Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak Ordusu'nda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972'de Irak'a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ'a bağlı olan Pljevlja (Taşlıca)'dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini'den kaçarak Türkiye'ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna'ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel'e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi'nden sonra Erzincan'dan İstanbul'a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum!''

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