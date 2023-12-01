Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma dominant karakteriyle dikkat çeken Dilruba dahil oluyor. Dilruba karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Nursema'yla bağlantısı olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Dilruba kimdir, Nursema'yla bağlantısı ne? Kızılcık Şerbeti'nin Dilruba'sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Farah Zeynep Abdullah hakkında bilgiler…