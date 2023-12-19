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Haberler Fotohaber Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri! 2023 MTA diri fay hattı haritası ile Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, deprem bekleniyor mu?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 00:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 00:26

Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri! 2023 MTA diri fay hattı haritası ile Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, deprem bekleniyor mu?

Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri Van, Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından gündeme oturdu. Son dönemde 4 ve üzerinde yaşanan birçok depremin ardından araştırmalar hız kazandı. Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif faylarından KAF beklenen büyük İstanbul depremi için de oldukça önemli. Peki, 2023 MTA diri fay hattı haritası ile Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, deprem bekleniyor mu? İşte, Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri ve depremleri...

Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri! 2023 MTA diri fay hattı haritası ile Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, deprem bekleniyor mu?

Kuzey Anadolu Fay Hattı şehirleri arasında İstanbul da yer alıyor. Bu zamana kadar Türkiye'nin en çok bilinen depremlerinin gerçekleştiği bu fay aslında pek çok parçadan oluşan bir fay zonudur. Son dönemde meydana gelen sarsıntıların ardından Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, büyük deprem bekleniyor mu merak ediliyor. İşte, Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri...

Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri! 2023 MTA diri fay hattı haritası ile Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, deprem bekleniyor mu?

GÜMÜŞHANE VE ERZİNCAN PEŞ PEŞE SALLANDI!

18 Aralık Pazartesi günü akşam ve gece saatlerinde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğu tahmin edilen Gümüşhane ve Erzincan depremleri ardından bölge halkı paniğe kapıldı.

Gümüşhane'de 4.1 Erzincan'da 3.7 sarsıntı kaydedildi.

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Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri! 2023 MTA diri fay hattı haritası ile Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, deprem bekleniyor mu?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri! 2023 MTA diri fay hattı haritası ile Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, deprem bekleniyor mu?

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.

Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı illeri! 2023 MTA diri fay hattı haritası ile Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor, deprem bekleniyor mu?

KUZEY ANADOLU FAY HATTI İLLERİ

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi'ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

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