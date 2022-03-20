MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu

ALO 182 randevu hattı, acil aramalar kapsamına girmemektedir ve bu yüzden görüşmeleriniz kullanmakta olduğunuz tarifeniz üzerinden ücretlendirilecektir. Bu yüzden ücretlendirme değişiklik gösterebilir. Tarifenize tanımlı olan ücretsiz kullanabileceğiniz dakikalarınız varsa görüşmeniz ücretsiz olarak gerçekleşir. Hem sabit hatlardan hem mobil hattınızdan ALO 182'yi aramak mümkündür. Sağlık Bakanlığı'nın bu hat üzerinden gelir etmesi ya da vatandaşların telefon hattına ilave bir ücretin faturalandırılması söz konusu değildir. İnternet üzerinden aldığınız randevularda aynı şekilde ücretsiz sunulan hizmetlerdir.

ALO 182 hattı üzerinden sadece kendi adınıza değil, aile fertleriniz adına da randevu oluşturabilirsiniz.