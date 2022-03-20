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Haberler FotoHaber MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu
Giriş Tarihi: 20.03.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 18:23

MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu

MHRS, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan tüm sağlık kuruluşları için randevu alma hizmeti sunan portaldır. Açılımı Merkez Hekim Randevu Sistemi olan bu portaldan dilediğiniz hastaneye internetten ya da telefon üzerinden randevu alabilirsiniz. MHRS randevu alma ekranı veya telefonu ile randevularınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. MHRS giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar ile nasıl randevu alabileceğinizi bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte, MHRS randevu e devlet giriş ve telefonu hakkında tüm bilgiler!

MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu

Merkez Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile internet üzerinden hastane randevu alma işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz bir portaldır. MHRS giriş yaparak veya telefon numarasını tuşlayarak randevu oluşturmanız mümkündür. MHRS randevu almak için giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz tüm adımlara ayrıntılı olarak aşağıda yer verdik. İşte, 2022 MHRS randevu e devlet giriş ekranı ve telefon numarası bilgileri…

MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu

MHRS Randevu Alma Giriş Ekranı

MHRS sistemi üzerinden randevu işlemlerinizi saniyeler içinde kolaylıkla halledebilirsiniz. Bu işlemi telefon ya da bilgisayar üzerinden yapabileceğiniz gibi müşteri hizmetlerini arayarak randevularınızı onlara da oluşturtabilirsiniz. Merkez Hekim Randevu Sistemi ile dilediğiniz hastaneden randevu alma işleminizi gerçekleştirmek için;

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MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yukarıdaki linke tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sisteminin resmi internet adresine giriş yapabilirsiniz. Daha sonra sağ tarafta yer alan 'Randevu Al' butonuna tıklayın ve açılan ekranda gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, MHRS şifresi) doldurarak girişinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Daha önce bu sistemi kullanmadıysanız ve MHRS şifreniz henüz yoksa aşağı kısımdaki 'Üye Ol' butonuna tıklayarak sistem üzerinde kayıtlı kalacak üyeliğinizi alabilirsiniz. Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Güvenlik Bilgileri formlarını doldurduktan sonra üyelik işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.
  • MHRS şifrenizi hatırlamıyor ve üyelik oluşturmayı tercih etmiyorsanız, doktor randevu sistemine e-Devlet aracılığı ile de giriş yapmanız mümkündür. Yukarıdaki ilgili linke tıkladıktan sonra açılan ekranda 'e-devlet ile giriş' butonuna tıklayın. Açılan ekrandan gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi) giriniz. Açılan ekranda randevu almak istediğiniz hastanenin ilini, tarih ve saati, ilçesini, hangi klinik ve hastane olduğunu, muayene yerinizi ve hekiminizi seçerek 'Randevu Ara' butonuna tıkladığınız zaman size uygun tarihlerde randevunuzu oluşturmuş olacaksınız.
MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu

MHRS Telefonu Randevu Alma

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu oluşturmanın bir diğer yolu da telefon kullanmak. Mobil veya sabit hatlarınız üzerinden Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'ALO 182' çağrı merkezini arayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Çağrı merkezini (182) aradığınızda çağrı merkezi elemanı kimlik bilgilerinizi aldıktan sonra randevu talep ettiğiniz tarihleri, hastane ve hekim ismini öğrenerek sizi yönlendirecektir. ALO 182, internet kullanmayan vatandaşlar için oluşturulmuş bir çağrı merkezi olup, dakikalar içinde randevunuzu almanızı sağlayan bir çağrı merkezidir.

MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu

ALO 182 randevu hattı, acil aramalar kapsamına girmemektedir ve bu yüzden görüşmeleriniz kullanmakta olduğunuz tarifeniz üzerinden ücretlendirilecektir. Bu yüzden ücretlendirme değişiklik gösterebilir. Tarifenize tanımlı olan ücretsiz kullanabileceğiniz dakikalarınız varsa görüşmeniz ücretsiz olarak gerçekleşir. Hem sabit hatlardan hem mobil hattınızdan ALO 182'yi aramak mümkündür. Sağlık Bakanlığı'nın bu hat üzerinden gelir etmesi ya da vatandaşların telefon hattına ilave bir ücretin faturalandırılması söz konusu değildir. İnternet üzerinden aldığınız randevularda aynı şekilde ücretsiz sunulan hizmetlerdir.

ALO 182 hattı üzerinden sadece kendi adınıza değil, aile fertleriniz adına da randevu oluşturabilirsiniz.

MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu

MHRS Mobil Uygulaması Randevu Alma

Android ve IOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefon veya tabletler üzerinden MHRS Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Randevularınızı bu uygulama üzerinden oluşturmanız da mümkündür.

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