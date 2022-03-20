MHRS Randevu Sistemi Giriş - MHRS Hastane Randevu Alma E Devlet Ekranı Ve Telefonu

MHRS, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan tüm sağlık kuruluşları için randevu alma hizmeti sunan portaldır. Açılımı Merkez Hekim Randevu Sistemi olan bu portaldan dilediğiniz hastaneye internetten ya da telefon üzerinden randevu alabilirsiniz. MHRS randevu alma ekranı veya telefonu ile randevularınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. MHRS giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar ile nasıl randevu alabileceğinizi bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte, MHRS randevu e devlet giriş ve telefonu hakkında tüm bilgiler!