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Haberler FotoHaber Nazım Hikmet Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri ve Sözleri

Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Aşk Şiirleri ve Sözleri

Ünlü şair ve yazar Ran, 15 Ocak 1902 yılında hayata gözlerini açtı. 1963 yılında ise hayata gözlerini yumdu. Yazığı şiirler ve söylediği sözler ile günümüzde hala yaşatılan birçok sanatçı tarafından bestelendi. Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. ve aşk şiirleri için doğru yerdesiniz. Ünlü şair Nazım Hikmet'in sözleri ve yazdığı aşk şiirleri bu başlık altında yer alıyor. İşte en güzel, kısa, uzun, romantik ve aşk dolu Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri!

Giriş Tarihi: 20.04.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 13:11
Nazım Hikmet Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri ve Sözleri

Ran, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Nâzım Hikmet Borzecki soyadını almıştır. Ünlü şairin sayısız şiir ve söylediği sözler günümüzde hala etkisini devam ettirmektedir. birçok sanatçı tarafından bestelenmiş, sözleri ise sıkça karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisi olarak dikkat çeker. ve sözleri için araştırma yapanlar en güzel, kısa, uzun şiirleri ve sözleri için ayrıntıları inceleyebilirler. Nazım Hikmet'in söylediği en güzel sözler ile aşk şiirleri aşağıda yer alıyor.

NAZIM HİKMET ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ

Nazım Hikmet'in şiirleri, romanları ve sözleri günümüzde hala etkisini sürdürmektedir. En ünlü şairler arasında gösterilen Nazım Hikmet'in şiirlerinin yanı sıra söylediği sözler de sıkça paylaşılmaktadır. Nazım Hikmet sözleri ve aşk şiirleri şöyle;

Nazım Hikmet Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri ve Sözleri

NAZIM HİKMET RAN KİMDİR?

Ran, 15 Ocak 1902 yılında doğmuştur. Kimliğe göre böyle olsa da asıl doğum tarihi 20 Kasım 1901'dir. Selanik'de hayata gözlerini açan ünlü şair 1963 yılında Moskova'da hayatını kaybetmiştir.

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Nazım Hikmet Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri ve Sözleri

Toprak, sevdiklerimizi aldığı için mi böyle güzel kokar.

Özlemin azı çoğu olmaz. Ağırdır işte!

Ve sana bugüne kadar söylemiş olduğum söz, henüz söylemediğim sözdür.

Arkadaşlık ağaca benzer… Kurudu mu bir daha yeşermez.

İnsan, denizin olmadığı yerde umut adını martı olmalı.

Özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır işte.

Cebimde yoktu, yüreğimden verdim.

Nazım Hikmet Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri ve Sözleri

Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun?

İçimde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman.

Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir!

Nazım Hikmet Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri ve Sözleri

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine…

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.

Geçtim putların ormanından baltalayarak, ne de kolay yıkılıyorlardı.

Ve bir gün ekler mektubunun sonuna; herkese selam sana "HASRET"

Nazım Hikmet Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri ve Sözleri

Yalnızlık insana çok şey öğretirmiş. Ama sen gitme, ben cahil kalayım.

Evet. Belki umudum kalmadı geleceğimden; ama asla pişman değilim geçmişimden.

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!

Nazım Hikmet Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri ve Sözleri

Bazen önemli olmamalı gidecek olan ya da gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden.

Hoş geldin! Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta.

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