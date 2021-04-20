Nazım Hikmet Sözleri ve Şiirleri - En Güzel Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri ve Sözleri

Ünlü şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, 15 Ocak 1902 yılında hayata gözlerini açtı. 1963 yılında ise hayata gözlerini yumdu. Yazığı şiirler ve söylediği sözler ile günümüzde hala yaşatılan Nazım Hikmet şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelendi. Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Nazım Hikmet sözleri ve aşk şiirleri için doğru yerdesiniz. Ünlü şair Nazım Hikmet'in sözleri ve yazdığı aşk şiirleri bu başlık altında yer alıyor. İşte en güzel, kısa, uzun, romantik ve aşk dolu Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri!