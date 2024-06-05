Plaka Kodları - Türkiye 81 İl Plaka Kodu Listesi İle Hangi Numara Hangi Şehrin Plakası?

Ülkemizin her şehrine ait olan bir plaka kodu bulunur. Plaka kodu taşıtlarda bulunur ve bir nevi araçların kimliği niteliğindedir. Ülkemizde, plakalarda coğrafi bilgi ile ilişkili olarak numara sistemi kullanılır. 27 Eylül 1962 tarihinde yayımlanan yönetmelikte ülkemizde kullanılacak plaka kodları şehirlerin isimlerinin alfabetik sıralamasına göre numaralandırılmıştır. Örneğin 01 olan plaka kodu A harfiyle başlayan Adana ilimize aittir.