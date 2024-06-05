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Haberler Fotohaber Plaka Kodları - Türkiye 81 İl Plaka Kodu Listesi İle Hangi Numara Hangi Şehrin Plakası?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 12:19

Plaka Kodları - Türkiye 81 İl Plaka Kodu Listesi İle Hangi Numara Hangi Şehrin Plakası?

Plaka kodları, özellikle araçların hangi ile kayıtlı olduğunu ya da hangi ilden alındığını bilinmesini sağlar. Bu sayede pek çok kişinin işine yarar. Plaka kodları şehirlere belirli bir kural doğrultusunda dağıtılmıştır ve daha sonrasında bunlara eklemeler olmuştur. Özellikle sonradan şehir olan illerin, şehir olduktan sonra eklenen plaka kodları insanlar için kafa karıştırıcı niteliktedir. Görüldüğü an hangi ile ait olduğu merak edilen plaka kodları insanların bilmek ya da aşina olmak istediği konulardandır.

Plaka Kodları - Türkiye 81 İl Plaka Kodu Listesi İle Hangi Numara Hangi Şehrin Plakası?

Ülkemizin her şehrine ait olan bir plaka kodu bulunur. Plaka kodu taşıtlarda bulunur ve bir nevi araçların kimliği niteliğindedir. Ülkemizde, plakalarda coğrafi bilgi ile ilişkili olarak numara sistemi kullanılır. 27 Eylül 1962 tarihinde yayımlanan yönetmelikte ülkemizde kullanılacak plaka kodları şehirlerin isimlerinin alfabetik sıralamasına göre numaralandırılmıştır. Örneğin 01 olan plaka kodu A harfiyle başlayan Adana ilimize aittir.

Plaka Kodları - Türkiye 81 İl Plaka Kodu Listesi İle Hangi Numara Hangi Şehrin Plakası?

Türkiye 81 İl Plaka Kodları

Türkiye'nin 81 ilinin plaka kodları sırasıyla şu şekildedir:

  • Adana 01
  • Adıyaman 02
  • Afyon 03
  • Ağrı 04
  • Amasya 05
  • Ankara 06
  • Antalya 07
  • Artvin 08
  • Aydın 09
  • Balıkesir 10
  • Bilecik 11
  • Bingöl 12
  • Bitlis 13
  • Bolu 14
  • Burdur 15
  • Bursa 16
  • Çanakkale 17
  • Çankırı 18
  • Çorum 19
  • Denizli 20
  • Diyarbakır 21
  • Edirne 22
  • Elazığ 23
  • Erzincan 24
  • Erzurum 25
  • Eskişehir 26
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Plaka Kodları - Türkiye 81 İl Plaka Kodu Listesi İle Hangi Numara Hangi Şehrin Plakası?
  • Gaziantep 27
  • Giresun 28
  • Gümüşhane 29
  • Hakkari 30
  • Hatay 31
  • Isparta 32
  • İçel 33
  • İstanbul 34
  • İzmir 35
  • Kars 36
  • Kastamonu 37
  • Kayseri 38
  • Kırklareli 39
  • Kırşehir 40
  • Kocaeli 41
  • Konya 42
  • Kütahya 43
  • Malatya 44
  • Manisa 45
  • Kahramanmaraş 46
  • Mardin 47
  • Muğla 48
  • Muş 49
  • Nevşehir 50
  • Niğde 51
  • Ordu 52
  • Rize 53
Plaka Kodları - Türkiye 81 İl Plaka Kodu Listesi İle Hangi Numara Hangi Şehrin Plakası?
  • Sakarya 54
  • Samsun 55
  • Siirt 56
  • Sinop 57
  • Sivas 58
  • Tekirdağ 59
  • Tokat 60
  • Trabzon 61
  • Tunceli 62
  • Şanlıurfa 63
  • Uşak 64
  • Van 65
  • Yozgat 66
  • Zonguldak 67
  • Aksaray 68
  • Bayburt 69
  • Karaman 70
  • Kırıkkale 71
  • Batman 72
  • Şırnak 73
  • Bartın 74
  • Ardahan 75
  • Iğdır 76
  • Yalova 77
  • Karabük 78
  • Kilis 79
  • Osmaniye 80
  • Düzce 81
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