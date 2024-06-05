Giriş Tarihi: 05.06.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
12:19
Plaka Kodları - Türkiye 81 İl Plaka Kodu Listesi İle Hangi Numara Hangi Şehrin Plakası?
Plaka kodları, özellikle araçların hangi ile kayıtlı olduğunu ya da hangi ilden alındığını bilinmesini sağlar. Bu sayede pek çok kişinin işine yarar. Plaka kodları şehirlere belirli bir kural doğrultusunda dağıtılmıştır ve daha sonrasında bunlara eklemeler olmuştur. Özellikle sonradan şehir olan illerin, şehir olduktan sonra eklenen plaka kodları insanlar için kafa karıştırıcı niteliktedir. Görüldüğü an hangi ile ait olduğu merak edilen plaka kodları insanların bilmek ya da aşina olmak istediği konulardandır.