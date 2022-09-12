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Haberler Fotohaber Pubg İsimleri 2022 - Havalı, Güzel, En İyi, Şekilli, Cool, Mobile Özel Pubg Nickleri ve Anlamları
Giriş Tarihi: 12.09.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 11:48

Pubg İsimleri 2022 - Havalı, Güzel, En İyi, Şekilli, Cool, Mobile Özel Pubg Nickleri ve Anlamları

Pubg son zamanlarda dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yerini aldı. Özellikle belli bir yaş grubunun hayranlıkla oynadığı oyun, popüleritesini günden güne arttırıyor. Oyun bu kadar fenomen haline gelmişken, birçok kullanıcı en havalı, şekilli ve güzel Pubg isimlerini ve nicklerini arıyor. İlk başta bilgisayar versiyonu çıkan oyunun mobil versiyonu da bulunmaktadır. Bu sebeple en iyi, cool mobile özel Pubg nickleri sürekli olarak aratılıyor. Özellikle online oyunlarda nickin önemi çok büyüktür. Cool, havalı, güzel ve şekilli Pubg ismine sahip olmak her zaman oyuna 1-0 önde başlamak demektir. Bu nedenle birçok kişi ismini en iyi şekilde seçmek istemektedir. Peki; en iyi, havalı, cool, mobile özel Pubg nickler nelerdir? İşte sizin için en güzel isimler listesi ve anlamları…

Pubg İsimleri 2022 - Havalı, Güzel, En İyi, Şekilli, Cool, Mobile Özel Pubg Nickleri ve Anlamları

Pubg İsimleri

PUBG genel anlamda bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkar. Yani oynayan oyuncunun atik ve hızlı hareketlerinin olması, diğer oyunculardan daha iyi bir oyun çıkarmasını sağlar. İçerik açısından Pubg, 100 oyunculu bir haritada geçmektedir. Oyuna bir uçaktan takım ya da tekli bir biçimde atlayarak başlanıyor. Haritanın bir bölgesine iniliyor ve ardından diğer takımlar ile savaşmak için oyuncu üzerine eşya ve silah topluyor. Ardından oyunun kazananı olmak için takım halinde ya da tekli olarak diğer oyuncularla savaşarak en sona kalan takım veya kişi olmak gerekiyor. Bu bağlamda Pubg mobile oyununda da aynı mantık geçerlidir. Pubg mobile isim önerileri de oldukça önemli yer tutmaktadır.

Pubg İsimleri 2022 - Havalı, Güzel, En İyi, Şekilli, Cool, Mobile Özel Pubg Nickleri ve Anlamları

Pubg Nickleri

Bu anlamda Pubg isimleri oldukça dikkat çekmektedir. Bu nedenle birçok Pubg ismi araştırılmaktadır. En iyi Pubg isimlerini ve anlamlarını şu şekilde gösterebiliriz:

  • Myth Arrow – Efsane Ok
  • Captain Peroxide – Yüzbaşı Peroxide
  • Blind GuardiaN – Kör gardiyan
  • Capital – Başkent
  • Brave Heart – Cesur Yürek
  • Beetle King – Böcek Kral
  • Candy Butcher – Şeker Kasabı
  • Alone AnqeL – Yalnız Melek
  • Angel Of Death – Ölüm Meleği
  • Midnight War – Gece Yarısı Savaşı
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Pubg İsimleri 2022 - Havalı, Güzel, En İyi, Şekilli, Cool, Mobile Özel Pubg Nickleri ve Anlamları
  • Adrenalin – Adrenalin, Heyecan
  • Team Star – Takım Yıldızı
  • Dark Days – Karanlık Günler
  • Turnip King – Şövalye Kral
  • Dark Guardian – Karanlığın Gardiyanı
  • The Happy Jock – Mutlu İskoçyalı
  • Power Fuland Rich – Güçlü Ve Zengin
  • Zombie Rotten – Çürümüş Zombi
  • Xecutioner – Cellat
Pubg İsimleri 2022 - Havalı, Güzel, En İyi, Şekilli, Cool, Mobile Özel Pubg Nickleri ve Anlamları
  • Death Warrior – Ölüm Savaşçısı
  • Massive Stroke – Ağır Darbe
  • Digger – Kazıcı
  • Unstoppable – Durdurulamaz
  • Ruling – Egemen, hakim
  • Destroyer – Yok eden, yok edici kimse
Pubg İsimleri 2022 - Havalı, Güzel, En İyi, Şekilli, Cool, Mobile Özel Pubg Nickleri ve Anlamları
  • Executioner – Cellat, infazcı
  • Fearlass – Korkusuz, cesur
  • Morbid Angel – Ürkütücü melek
  • The China Wall – Çin Duvarı
  • Crazy Eights – Çılgın Sekizler
  • Game Mafia – Oyun Mafyası
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