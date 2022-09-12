Pubg İsimleri 2022 - Havalı, Güzel, En İyi, Şekilli, Cool, Mobile Özel Pubg Nickleri ve Anlamları

Pubg İsimleri

PUBG genel anlamda bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkar. Yani oynayan oyuncunun atik ve hızlı hareketlerinin olması, diğer oyunculardan daha iyi bir oyun çıkarmasını sağlar. İçerik açısından Pubg, 100 oyunculu bir haritada geçmektedir. Oyuna bir uçaktan takım ya da tekli bir biçimde atlayarak başlanıyor. Haritanın bir bölgesine iniliyor ve ardından diğer takımlar ile savaşmak için oyuncu üzerine eşya ve silah topluyor. Ardından oyunun kazananı olmak için takım halinde ya da tekli olarak diğer oyuncularla savaşarak en sona kalan takım veya kişi olmak gerekiyor. Bu bağlamda Pubg mobile oyununda da aynı mantık geçerlidir. Pubg mobile isim önerileri de oldukça önemli yer tutmaktadır.