Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe yarın Erzincan’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

11 Ocak Perşembe Erzincan'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yayımlanan hava durumu raporuna göre, bugün birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar uyarılırken "11 Ocak Perşembe Erzincan'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler gözlerini Erzincan kar tatili için valilikten gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki; Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler…