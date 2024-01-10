Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:30
Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe yarın Erzincan’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?
Yarın Erzincan'da okullar tatil mi, Erzincan'da kar tatili olacak mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil olabiliyor. Bu kapsamda ''11 Ocak Perşembe Erzincan'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehir için Erzincan Valiliği tarafından resmi bir açıklama gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, 11 Ocak Perşembe Erzincan'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Erzincan kar tatili son durum…