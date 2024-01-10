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Haberler Fotohaber Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe yarın Erzincan’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:30

Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe yarın Erzincan’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

Yarın Erzincan'da okullar tatil mi, Erzincan'da kar tatili olacak mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil olabiliyor. Bu kapsamda ''11 Ocak Perşembe Erzincan'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehir için Erzincan Valiliği tarafından resmi bir açıklama gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, 11 Ocak Perşembe Erzincan'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Erzincan kar tatili son durum…

Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe yarın Erzincan’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

11 Ocak Perşembe Erzincan'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yayımlanan hava durumu raporuna göre, bugün birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar uyarılırken "11 Ocak Perşembe Erzincan'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler gözlerini Erzincan kar tatili için valilikten gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki; Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe yarın Erzincan’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU ALARM!

Yurtta soğuk hava etkisi hissedilmeye başlandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 10 derece birden düştü.

Yeni haftaya girilmesiyle birlikte yurt genelinde fırtına, sağanak ve kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu ve haritası yayınlandı. Haritada beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 8 il sarı kodla uyarıldı.

Rapora göre, 10 Ocak Çarşamba günü birçok ilde sağanak, kar ve kuvvetli sağanak yağış görülecek.

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Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe yarın Erzincan’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

İŞTE SARI KOD VERİLEN İLLER

MGM, 5 günlük haritalı hava durumu raporunda sarı kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı:

Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova.

Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe yarın Erzincan’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

11 OCAK 2024 PERŞEMBE ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Erzincan'da Çarşamba gününün çok bulutlu ve kar yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 11 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Ocak Perşembe yarın Erzincan’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Erzincan'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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