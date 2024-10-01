SON DAKİKA... Futbolcu Serhat Akın’ı vuran saldırganların ifadesine SABAH ulaştı: Tetikçi Hasan Şahin beni tehdit etti...

"2-3 EL ATEŞ ETTİM ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Osman ile beraber motosikleti temin etmek üzeri bir konuma gittik diyen Ozan Dalmaz; "Orada tanımadığımız şahıslar hem motosikleti hem de silahı verdiler. Bir tane silah verdiler. Kaskın bir tanesini de onlardan almıştık. Bir tanesi de dayımın oğlundan almıştım. Kendisine motosikletle Kadıköy' de gezeceğimizi bu sebeple kaskıma ihtiyacımız olduğunu söyleyerek ödünç olarak almak istedim. Muhammet in bu olaydan kesinlikle haberi yoktur. Keşfe Osman ile birlikte gittik. Başka kimse yoktu. Olayın olduğu gün ise, Osman ile beraber motosikletle olay yerine gittik, motoru Osman kullanıyordu, bir müddet orada Serhat Akın'ın çıkmasını bekledik.