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Haberler Galeri SON DAKİKA... Futbolcu Serhat Akın'ı vuran saldırganların ifadesine SABAH ulaştı: Tetikçi Hasan Şahin beni tehdit etti...
Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 13:59

SON DAKİKA... Futbolcu Serhat Akın'ı vuran saldırganların ifadesine SABAH ulaştı: Tetikçi Hasan Şahin beni tehdit etti...

Son dakika... İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Ozan Dalmaz ifadesinde tetikçi Hasan Şahin tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Hasan Şahin beni görüntülü arayarak...

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... Futbolcu Serhat Akın’ı vuran saldırganların ifadesine SABAH ulaştı: Tetikçi Hasan Şahin beni tehdit etti...

İstanbul Beykoz'daki Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta geçtiğimiz gün sosyal medya platformunda yayınlanan spor programından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

SON DAKİKA... Futbolcu Serhat Akın’ı vuran saldırganların ifadesine SABAH ulaştı: Tetikçi Hasan Şahin beni tehdit etti...

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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SON DAKİKA... Futbolcu Serhat Akın’ı vuran saldırganların ifadesine SABAH ulaştı: Tetikçi Hasan Şahin beni tehdit etti...

"HASAN BENİ VE AİLEMİ TEHDİT ETTİ"

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler mahkemede olayı tek tek anlattı. Silah kullanan ise itiraf etti. İşte şüphelilerin mahkemede anlattıkları. Olayda silah kullanan Ozan Dalmaz; "Müşteki Serhat Akın'ı vurmamı isteyen kişi Hasan isimli şahıstır. Aralarında ne gibi bir alıp vermemezlik var bilmiyorum. Ancak benim Serhat Akın'dan bir alıp vermemezliğim olmadığı gibi kendisini de tanımıyordum bile.

SON DAKİKA... Futbolcu Serhat Akın’ı vuran saldırganların ifadesine SABAH ulaştı: Tetikçi Hasan Şahin beni tehdit etti...

Benim bu iş karşılığında herhangi bir menfaatim yoktur. Hasan beni ve ailemi tehdit ettiği için bu işe girdim. Sonraki para olayından benim sonradan haberim oldu. Osman bana dışarı çıkıp geleceğini söyledi ve dışarı çıktı. Kimden ne kadar para aldı bilmiyorum, ancak para aldığından eminim. Hasan, bana ve Osman'a harçlık diye göndermiş. Ben Osman'dan 150.000 TL aldım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... Futbolcu Serhat Akın’ı vuran saldırganların ifadesine SABAH ulaştı: Tetikçi Hasan Şahin beni tehdit etti...

"2-3 EL ATEŞ ETTİM ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Osman ile beraber motosikleti temin etmek üzeri bir konuma gittik diyen Ozan Dalmaz; "Orada tanımadığımız şahıslar hem motosikleti hem de silahı verdiler. Bir tane silah verdiler. Kaskın bir tanesini de onlardan almıştık. Bir tanesi de dayımın oğlundan almıştım. Kendisine motosikletle Kadıköy' de gezeceğimizi bu sebeple kaskıma ihtiyacımız olduğunu söyleyerek ödünç olarak almak istedim. Muhammet in bu olaydan kesinlikle haberi yoktur. Keşfe Osman ile birlikte gittik. Başka kimse yoktu. Olayın olduğu gün ise, Osman ile beraber motosikletle olay yerine gittik, motoru Osman kullanıyordu, bir müddet orada Serhat Akın'ın çıkmasını bekledik.

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