Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
13:59
SON DAKİKA... Futbolcu Serhat Akın'ı vuran saldırganların ifadesine SABAH ulaştı: Tetikçi Hasan Şahin beni tehdit etti...
Son dakika... İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Ozan Dalmaz ifadesinde tetikçi Hasan Şahin tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Hasan Şahin beni görüntülü arayarak...