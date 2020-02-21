Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

Doğumdan hemen sonra saniyelerle sınırlı olan dikkat süresi, iki üç ay içinde bir kitaptaki resim dizilerini anlayacak kadar uzamış ve hatta bir desende bir sonraki resmin nerede görüneceğini hatırlayabilecek kadar keskinleşmiş olabilir. Program içerisinde yer alan aktivitelerde, hareketli bir oyuncak araba veya yuvarlanan top gibi seyahat eden bir nesne gösterildiğinde, dört aylık bebeklerin nesnenin hareket yönüne odaklanabildiğini fark edebilirsiniz!

Dört ay boyunca, bebeğinizin görme becerisinin gelişmesi, dikkat ve odaklanma sürecini de olumlu etkiler. Konsantrasyon becerileri henüz herhangi bir etkinliğe uzun zaman harcayacak kadar gelişmemiş olsa da ilgisini çeken şeylere odaklanmaya başlayabilir.