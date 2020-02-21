Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki becerilerini etkiliyor!

Araştırmalar, bebeğinizin daha sonraki yaşamında ihtiyaç duyacağı birçok becerinin temelinin, bebeklik döneminden itibaren geliştirilen iyi (dikkat) becerileri ile atıldığını gösteriyor. Çünkü öğrenmenin ve iletişimin temeli dikkattir.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:01
Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

Hamilelik sürecinde temelleri atılan işitme sistemi, bebeğin ilk 3 yılında geliştirdiği dinleme ve becerisi, ilkokul sürecinden itibaren akademik hayatını ve tüm yaşamını etkiliyor. Uluslararası erken çocukluk dönemi eğitimi hedefleri ile tam uyumlu, 0-36 aylık ve ebeveynlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen, makaton (işaret dili) yöntemini içeren ödüllü ebeveyn-çocuk oyun ve aktivite programı doğumdan itibaren farklı gelişim dönemlerinde olan bebekler için, dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirmeye dönük ebeveyn-bebek etkileşimli eğlenceli aktiviteler sunuyor.

Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

Araştırmalar, bebeğinizin daha sonraki yaşamında ihtiyaç duyacağı birçok becerinin temelinin, bebeklik döneminden itibaren geliştirilen iyi (dikkat) becerileri ile atıldığını gösteriyor. Çünkü öğrenmenin ve iletişimin temeli dikkattir. Konsantrasyon, bebeğinizin belirli bir süre boyunca bir şeye odaklanma yeteneğidir. Bu bazen büyüleyici bir oyuncağa doğru sürünmesi, bazen de lezzetli bir atıştırmalığı ağzına götürmeye çalışması olarak örneklendirilebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

Bebeğiniz bir şeye ne kadar uzun süre odaklanabilirse, hedefine ulaşma olasılığı o kadar artar. Hamilelik sürecinde temelleri atılan işitme sistemi, bebeğin ilk 3 yılında geliştirdiği dinleme ve becerisi, ilkokul sürecinden itibaren akademik hayatını ve tüm yaşamını etkiliyor. Uluslararası erken çocukluk dönemi eğitimi hedefleri ile tam uyumlu, 0-36 aylık ve ebeveynlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen, makaton (işaret dili) yöntemini içeren ödüllü ebeveyn-çocuk oyun ve aktivite programı doğumdan itibaren farklı gelişim dönemlerinde olan bebekler için, dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirmeye dönük ebeveyn-bebek etkileşimli eğlenceli aktiviteler sunuyor.

Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

BEBEĞİN DİKKATİ HAMİLELİKTE GELİŞMEYE BAŞLAR

Duyma yeteneğini geliştirmek karmaşık bir süreçtir. Bir fetüs, işitmeye başlamadan önce sesin vücuttaki titreşimini algılayabilir ve hissedebilir. İşitme sistemi, gebe kaldıktan birkaç hafta sonra gelişmeye başlar. Yaklaşık 9 haftada, bebeğin kulaklarının büyüyeceği küçük girintiler oluşur. Bunlar henüz işlevsel değildir ve kulaklar içte ve dışta gelişmeye devam eder. 18 haftaya kadar ilk sesler duyulur. 26'ıncı haftadan itibaren sese duyarlılık artar. henüz anne karnındayken farklı sesleri birbirinden ayırt edebilir hatta ortamda konuşulan dilin ana dili mi, yabancı bir dil mi olduğunu bile anlayabilir. Bu yüzden ses, hamilelikten itibaren çok önemlidir. Bu seslerden en önemlisi annenin sesidir ve anne konuştuğunda bebeğin kalp atışları hızlanır. İşte dinleme ve dikkatin temellerinin hamilelikte atıldığının en temel göstergelerinden biri budur. Yenidoğan bebekler, öncelikle ana rahminde aşina oldukları seslere (anne baba sesi, belli müzik parçaları gibi) dikkat kesilirler.

Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

Doğumdan hemen sonra saniyelerle sınırlı olan dikkat süresi, iki üç ay içinde bir kitaptaki resim dizilerini anlayacak kadar uzamış ve hatta bir desende bir sonraki resmin nerede görüneceğini hatırlayabilecek kadar keskinleşmiş olabilir. Program içerisinde yer alan aktivitelerde, hareketli bir oyuncak araba veya yuvarlanan top gibi seyahat eden bir nesne gösterildiğinde, dört aylık bebeklerin nesnenin hareket yönüne odaklanabildiğini fark edebilirsiniz!

Dört ay boyunca, bebeğinizin görme becerisinin gelişmesi, dikkat ve odaklanma sürecini de olumlu etkiler. becerileri henüz herhangi bir etkinliğe uzun zaman harcayacak kadar gelişmemiş olsa da ilgisini çeken şeylere odaklanmaya başlayabilir.

Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

BEBEKLER, DİKKAT VERME BECERİSİ İLE DOĞARLAR

Bebekler, dikkat verme becerisi ile doğarlar ama bu dikkati yönlendirme ve kontrol edebilmeleri zaman içinde gelişir. Bu etki, sizin ona neden karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarını beklemesi gerektiğini anlatırken sizi dinlemesinde, kabanının fermuarını nasıl kapaması gerektiğini anlatırken izlemesinde, bir kitabı dinlemesinde ya da okumasında, bir doktora tezine yoğunlaşmasında veya bir iş hayatında görevini hakkıyla yapmasında yani yetişkinlikteki yaşamında her konuda gözlemlenebilir.

Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

Bebeğiniz, etrafındaki dünyayla etkileşim kurarak ve ona odaklanarak becerisini doğal olarak geliştirmeye çalışsa da bilim insanları, bebeğinizin gününü nasıl geçirdiğinin ve nasıl deneyimler kazandığının bu doğal gelişimi biçimlendirdiğini ifade ediyor. Örneğin, bebeğiniz bulunduğu ortamda kendini güvende hissediyor ve bakım vereni ile pozitif bir bağ kurmuşsa, beyni rahat ve çevresindeki olup bitenlere dikkatini yoğunlaştırabilecek güçte olacaktır. Aksi takdirde bebeğiniz, enerjisinin büyük bir çoğunluğunu beni kim doyuracak, ihtiyaçlarım karşılanacak mı kaygısıyla sağlıklı biçimde dikkatini yoğunlaştırmayı başaramayabilir. Bu, doğumla gelen içgüdüsel hayatta kalma kaygısıdır.

BİZE ULAŞIN