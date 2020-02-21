Bebeklik dönemi dikkat süresi yetişkinlikteki konsantrasyon becerilerini etkiliyor!

BEBEĞİN DİKKATİ HAMİLELİKTE GELİŞMEYE BAŞLAR
Duyma yeteneğini geliştirmek karmaşık bir süreçtir. Bir fetüs, işitmeye başlamadan önce sesin vücuttaki titreşimini algılayabilir ve hissedebilir. İşitme sistemi, gebe kaldıktan birkaç hafta sonra gelişmeye başlar. Yaklaşık 9 haftada, bebeğin kulaklarının büyüyeceği küçük girintiler oluşur. Bunlar henüz işlevsel değildir ve kulaklar içte ve dışta gelişmeye devam eder. 18 haftaya kadar ilk sesler duyulur. 26'ıncı haftadan itibaren sese duyarlılık artar. Bebek henüz anne karnındayken farklı sesleri birbirinden ayırt edebilir hatta ortamda konuşulan dilin ana dili mi, yabancı bir dil mi olduğunu bile anlayabilir. Bu yüzden ses, hamilelikten itibaren çok önemlidir. Bu seslerden en önemlisi annenin sesidir ve anne konuştuğunda bebeğin kalp atışları hızlanır. İşte dinleme ve dikkatin temellerinin hamilelikte atıldığının en temel göstergelerinden biri budur. Yenidoğan bebekler, öncelikle ana rahminde aşina oldukları seslere (anne baba sesi, belli müzik parçaları gibi) dikkat kesilirler.