Hamileler için beslenme kılavuzu!

Gebelik süresi 40 haftadır. Toplu iğne başı büyüklüğünden,3-3,5kg'a kadar ulaşacak bebeğin beslenmesi tamamen anne vasıtasıyla olur. Bebek her türlü enerjiyi vitamin, mineral ve proteini anneden temin eder. Bu nedenle anne hem kendi sağlığı hem de doğacak bebeğinin sağlığı için beslenmeye özen göstermelidir. Bebek için yaşamsal önem taşıyan bu besinlerin çok az kısmı annenin vücudunda depo halindedir. Bu besinler ancak dengeli ve düzenli beslenmeyle vücuda girer. Anne karnındaki bebeğin zihinsel ve bedensel büyümesi, gelişmesi için yeterli karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral içeren besinler dengeli tüketilmelidir.