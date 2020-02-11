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için beslenme kılavuzu!

Her öğünde her besin grubundan yiyecek tüketilerek çeşitlilik sağlanmalı. ve Doğum Uzmanı Op. Dr.Ayşe , gebelikte ve lohusalıkta nasıl beslenilmesi, nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 12:35
Hamileler için beslenme kılavuzu!

Gebelik süresi 40 haftadır. Toplu iğne başı büyüklüğünden,3-3,5kg'a kadar ulaşacak bebeğin beslenmesi tamamen anne vasıtasıyla olur. Bebek her türlü enerjiyi vitamin, mineral ve proteini anneden temin eder. Bu nedenle anne hem kendi sağlığı hem de doğacak bebeğinin sağlığı için beslenmeye özen göstermelidir. Bebek için yaşamsal önem taşıyan bu besinlerin çok az kısmı annenin vücudunda depo halindedir. Bu besinler ancak dengeli ve düzenli beslenmeyle vücuda girer. Anne karnındaki bebeğin zihinsel ve bedensel büyümesi, gelişmesi için yeterli karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral içeren besinler dengeli tüketilmelidir.

Hamileler için beslenme kılavuzu!

GEBELİKTE NASIL BESLENMELİ?
Bebeğin gebelik ve emzirme döneminde anneden aldığı yiyecek maddeleri temel besinlerdir. Temel besin maddeleri büyük oranda alınan karbonhidrat, protein ve yağlar, küçük oranda alınan vitamin ve mineraller olarak ikiye ayrılır. Alınan temel besin maddeleri ve oksijen, kan yoluyla plasentaya ulaşır ve buradan bebeğe aktarılır. Temel besinler;

TAZE SEBZE VE MEYVELER: C vitamini, folik asit, Fe(demir),magnezyum, kalsiyum, beta karoten ve posa içerir. Günde 4-6 porsiyon sebze, meyve tüketilmelidir.

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Hamileler için beslenme kılavuzu!

TAHILLAR: karbonhidrat, Bvitamini, niasin ,Fe, protein, magnezyum, folik asit ve posa içerir. Günde 3-6 ince dilim ekmek veya 2 porsiyon pirinç, bulgur, makarna, börek tüketilmelidir.

Hamileler için beslenme kılavuzu!

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Protein, kalsiyum, B vitamini içerir. Günde 3 porsiyon tüketilmelidir. 1 su bardağı süt veya yoğurt, 2 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur.

Hamileler için beslenme kılavuzu!

PROTEİN GRUBU: Protein, B1, B6, B12 vitamini, niasin, Fe, Zn, Mg içerir. Günde 3 porsiyon tüketilmelidir. 1porsiyon ölçüsü şöyledir: 1 adet yumurta,1 köfte büyüklüğünde et, tavuk, balık veya 30 gr. kıymalı yemek veya yarım tabak kuru baklagil.

Hamileler için beslenme kılavuzu!

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER: Yemeklerle birlikte çay, kahve alımı Fe emilimini azaltarak kansızlığa neden olabilir. Çok yağlı ve soslu besinler, çay, kahve, kakao gibi kafeinli içecekler, gazlı içecekler bulantı ve mide ekşimesine neden olurlar. Fazla baharatlı besinler mide bulantısına sebep olur.

Hamileler için beslenme kılavuzu!

GEBELİKTE ARTAN VİTAMİN VE MİNERAL GEREKSİNİMİ
Vitamin ve mineraller vücudumuzda gerçekleşen tüm metabolik olaylarda anahtar rol oynayan besin öğeleridir. Mineraller kemik, diş ve birçok dokuda hücrelerin önemli bir kısmını oluşturan enzimlerle birlikte organizmanın düzenli çalışmasını sağlayan öğelerdir. Gebelik sürecinde vitamin ve minerallere olan gereksinim önemli ölçüde artar. Gebe kalmaya karar veren anne adayında genellikle vitamin düzeyleri yetersizdir. Bu nedenle gebe kalmaya karar verildiğinde düzenli vitamin ve mineral alınmaya başlanmalıdır. Emzirme sırasında da önemli miktarda kayıplar olur, onun için vitamine devam edilmelidir. Gebelikte annenin günlük kalori ihtiyacına 300 kalori eklenmelidir. Ayrıca B vitamini ihtiyacı da artmaktadır. Bebeğin yeni vücut hücrelerinin oluşması için proteine yardımcı olarak B6, B12, folik asit gereklidir.

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