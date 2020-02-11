Hamileler için beslenme kılavuzu!

GEBELİKTE NASIL BESLENMELİ?
Bebeğin gebelik ve emzirme döneminde anneden aldığı yiyecek maddeleri temel besinlerdir. Temel besin maddeleri büyük oranda alınan karbonhidrat, protein ve yağlar, küçük oranda alınan vitamin ve mineraller olarak ikiye ayrılır. Alınan temel besin maddeleri ve oksijen, kan yoluyla plasentaya ulaşır ve buradan bebeğe aktarılır. Temel besinler;
TAZE SEBZE VE MEYVELER: C vitamini, folik asit, Fe(demir),magnezyum, kalsiyum, beta karoten ve posa içerir. Günde 4-6 porsiyon sebze, meyve tüketilmelidir.