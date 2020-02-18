Kışın bebekleri doğru giydirmenin 10 püf noktası

1- Genellikle fanila gibi ince pamuklu giysi üzerine kalın yünlü bir kazak giydirilir. Oysa tek kat kalın giysi yerine üst üste pamuklu, yumuşak ve vücudu saran ince giysiler giydirildiğinde aralarındaki hava tabakası bebeği üşümekten korur. Dışarı çıkıldığında bu giysilerden en üsteki yün olduğunda daha iyi korur. Ortam sıcaklığı değiştiğinde gerektiğinde bir kat azaltılır veya artırılır. Bu yöntem ile bebeği sıkan, ağırlaştıran kıyafetlerden bunalması engellenir.