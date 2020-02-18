Kışın bebekleri doğru giydirmenin 10 püf noktası
Mevsim geçişlerinde ve özellikle soğuk havalarda bebeklerin nasıl giydirileceği çok
önemli. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Nermin Tansuğ kış aylarında bebeklerin nasıl giydirilmesi gerektiği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Giriş Tarihi: 18.02.2020
16:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
17:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1- Genellikle fanila gibi ince pamuklu giysi üzerine kalın yünlü bir kazak giydirilir. Oysa tek kat kalın giysi yerine üst üste pamuklu, yumuşak ve vücudu saran ince giysiler giydirildiğinde aralarındaki hava tabakası bebeği üşümekten korur. Dışarı çıkıldığında bu giysilerden en üsteki yün olduğunda daha iyi korur. Ortam sıcaklığı değiştiğinde gerektiğinde bir kat azaltılır veya artırılır. Bu yöntem ile bebeği sıkan, ağırlaştıran kıyafetlerden bunalması engellenir.
2- Çok soğuk havalarda dışarı çıkıldığında ısıyı koruyan, soğuğu geçirmeyen kuş tüyü tulum tarzı giysiler uygundur.
3- Vücut ısısının büyük kısmı baştan kaybedildiğinden mutlaka kulakları örten şapka, eldiven, kalın çoraplar ve botlar tercih edilmeli.
4- Yürüyen bebeklerde, yağmurlu havalarda botların su geçirmediğinden emin olunmalı.
5- Arabayla dışarı çıkıldığında aşırı ısınmayı önlemek için şapka ve üstündeki giysilerden bir katı çıkartılabilir ya da araba serinletilir. Eğer otobüs gibi toplu taşıma aracında ise elbisesinin bir kısmını çıkartılabilir.
6- Bebek arabası ile dışarı çıkıldığında arabanın içine koruyucu ve soğuğu önleyici bir örtü ve bebeğin üzerine de ayrı bir battaniye örtülmeli. Bebek arabalarında kullanılan zarf gibi giysiler de giydirilebilir. Yağmurlu, rüzgarlı havalarda arabanın koruyucu rüzgarlığı kullanılmalı.
7- Rüzgarlı bir havada dışarı çıkıldığında bebeğin rüzgara karşı açık kalan kısımlarına çatlamayı önlemek için hafif bir nemlendirici sürülmeli.