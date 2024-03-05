Pekmez Kardeşler suç örgütüne operasyon! Acımasız işkence yöntemleri ortaya çıktı: Demir çubuklarla…

Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
15:15
Ankara'da yapılan Mahzen-1 operasyonunda Pekmez Kardeşler suç örgütüne ağır darbe indirildi. 26 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken SABAH'ın ulaştığı detaylar örgütün kan donduran yüzünü gözler önüne serdi. Suç örgütüne ait dijitallerde yapılan ilk incelemelerde, şüphelilerin mağdurlara işkence yaptıkları anlara ait görüntüler ele geçirildi. Saatlerce dayak yiyen mağdurların dayanamayıp bayıldığı, başka bir görüntüde ise işyerinde silah zoruyla rehin alınarak darp edildiği gözlendi.