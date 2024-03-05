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Haberler Galeri Pekmez Kardeşler suç örgütüne operasyon! Acımasız işkence yöntemleri ortaya çıktı: Demir çubuklarla…
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:15

Pekmez Kardeşler suç örgütüne operasyon! Acımasız işkence yöntemleri ortaya çıktı: Demir çubuklarla…

Ankara'da yapılan Mahzen-1 operasyonunda Pekmez Kardeşler suç örgütüne ağır darbe indirildi. 26 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken SABAH'ın ulaştığı detaylar örgütün kan donduran yüzünü gözler önüne serdi. Suç örgütüne ait dijitallerde yapılan ilk incelemelerde, şüphelilerin mağdurlara işkence yaptıkları anlara ait görüntüler ele geçirildi. Saatlerce dayak yiyen mağdurların dayanamayıp bayıldığı, başka bir görüntüde ise işyerinde silah zoruyla rehin alınarak darp edildiği gözlendi.

ÖMER ÇETİN
Pekmez Kardeşler suç örgütüne operasyon! Acımasız işkence yöntemleri ortaya çıktı: Demir çubuklarla…

Suç örgütü liderlerin de aralarında bulunduğu zanlılar, mağdurlara işkence yaptıkları anları kayıt altına aldıkları ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde, örgüt üyelerinin acımasız işkence yöntemleri gözler önüne serildi.

Pekmez Kardeşler suç örgütüne operasyon! Acımasız işkence yöntemleri ortaya çıktı: Demir çubuklarla…

Güvenlik güçleri suç örgütlerine geçit vermedi. Ankara'da yapılan Mahzen-1 isimli operasyon kapsamında "Pekmez kardeşler" suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonla ilgili yeni detaylar elde edildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Hakan ve Hüseyin Pekmez kardeşlerin yaptığı suç örgütünü teknik ve fiziki olarak 6 ay süreyle takip etti.

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Pekmez Kardeşler suç örgütüne operasyon! Acımasız işkence yöntemleri ortaya çıktı: Demir çubuklarla…

PEKMEZ KARDEŞLERİN SON DURAĞI CEZAEVİ

Pekmez Kardeşler suç örgütünün adeta röntgenini çeken organize polisi, çalışmalarını tamamlamasının ardından Ankara merkezli Çanakkale ve Konya illerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Suç örgütü üyelerinin 3 kasten yaralama, 2 silahlı tehdit, 9 uyuşturucu ticareti olmak üzere 36 olaya karıştıkları ve 12 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen liderlerinde aralarında bulunduğu şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişide adli kontrolle serbest bırakıldı.

Pekmez Kardeşler suç örgütüne operasyon! Acımasız işkence yöntemleri ortaya çıktı: Demir çubuklarla…

SUÇ ÖRGÜTÜNDEN ACIMASIZ YÖNTEMLER

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon sırasında şüphelilere ait ele geçirilen dijital materyalleri incelemeye aldı. Suç örgütüne ait dijitallerde yapılan ilk incelemelerde şok eden görüntülere ulaşıldı.

Pekmez Kardeşler suç örgütüne operasyon! Acımasız işkence yöntemleri ortaya çıktı: Demir çubuklarla…

Suç örgütü liderlerin de aralarında bulunduğu zanlılar, mağdurlara işkence yaptıkları anları kayıt altına aldıkları ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde, örgüt üyelerinin acımasız işkence yöntemleri gözler önüne serildi.

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