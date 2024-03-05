Pekmez Kardeşler suç örgütüne operasyon! Acımasız işkence yöntemleri ortaya çıktı: Demir çubuklarla…

Güvenlik güçleri suç örgütlerine geçit vermedi. Ankara'da yapılan Mahzen-1 isimli operasyon kapsamında "Pekmez kardeşler" suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonla ilgili yeni detaylar elde edildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Hakan ve Hüseyin Pekmez kardeşlerin yaptığı suç örgütünü teknik ve fiziki olarak 6 ay süreyle takip etti.