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tedavisinde beslenme önerileri

Kadın Hastalıkları,Doğum ve Uzmanı Op.Dr.Numan Bayazıt tüp bebek tedavisinde beslenme önerileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 16:45
Tüp bebek tedavisinde beslenme önerileri

Üreme sistemleri de bedenimizin bir parçası olduğundan genel sağlık durumumuzdan ve aldığımız gıdalardan etkilenirler. Günümüzdeki gıdaların birçoğunun genetiği ile oynanmış, sebze ve meyvelerin hormonlarla ve zirai ilaçlarla kirlenmiş olması, abur cubur diye niteleyebileceğimiz karbonhidrattan ve zararlı yağlardan zengin ürünlere çok kolay ulaşabiliyor olmamız, az hareket etmemiz sağlımızı olumsuz yönde etkilemekte, obezite giderek yaygınlaşmaktadır. Bütün bunlar sadece tansiyon , şeker gibi hastalıklara değil hormonal bozukluklara da sebep olur, sonuçta üreme sağlığını olumsuz etkiler.

Tüp bebek tedavisinde beslenme önerileri

Peki ne yapmalıyız? Aslında cevap basit: beslenmek ve bol hareket. Dengeli beslenmek vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri, gerekli miktarda almak demektir. İnsanların yeme alışkanlığı olan, doğal neler varsa bunlardan geniş bir yelpazede, denge içinde, uygun miktarda yemek gerekir. Böylece bedenimiz ve üreme fonksiyonlarımız için gerekli olan enerji, vitamin ve proteinleri almış oluruz.

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Tüp bebek tedavisinde beslenme önerileri

Sebze ve meyveler: Vitamin, mineral ve lifden zengindirler.

Tüp bebek tedavisinde beslenme önerileri

Proteinler: Yağsız et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta, baklagiller, fındık, fıstık, badem gibi çerezler.

Tüp bebek tedavisinde beslenme önerileri

Tam tahıllı ekmekler ve diğer işlenmemiş tahıllar.

Tüp bebek tedavisinde beslenme önerileri

Süt ve süt ürünleri.

Tüp bebek tedavisinde beslenme önerileri

Doğurganlığı kolaylaştıracak sihirli bir yiyecek yoktur ama sebze, balık ve baklagillere özel bir önem vermek uygun olur, çünkü günümüzde hamur işleri ve fastfoodların kolay ulaşılabilir olması nedeni ile bunlar ihmal edilmektedir. Bir öğünün dörtte biri yağsız et, dörtte biri tam tahıllı yiyecekler ve baklagiller, dörtte birinin sebze ve meyvelerden oluşması idealdir. Ayrıca düzenli yemenin de önemini vurgulamak gerekir. Öğün atlamak daha sonra açlık hissi ve çok yemeye neden olabilir.

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